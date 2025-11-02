No dia 31 de outubro, celebramos a Reforma Protestante (1517), iniciada por Martinho Lutero. Não foi apenas um abalo institucional, mas um retorno às fontes bíblicas e ao cristianismo "puro e simples". Entre seus frutos, resplandece um princípio decisivo: a adoração exclusiva a Deus - o Soli Deo Gloria. Isso não é detalhe devocional, é a chave que dá sentido à existência humana.

Se partimos da Escritura, como fizeram os reformadores, Deus não é uma hipótese útil, mas a realidade de referência que torna inteligíveis o universo, a moralidade e o próprio pensamento. Negar sua existência exige oferecer explicação superior para a origem, a ordem e o propósito de todas as coisas. A Bíblia sustenta que isso não é possível: "Diz o tolo em seu coração: 'Deus não existe'" (Sl 53.1). "Tolo", aqui, não é insulto; é diagnóstico de quem desfigura a realidade por uma mistura de perversão moral e miopia intelectual. Contudo, entendendo a existência a partir de Deus, "todos os fatos" se alinham: a racionalidade do cosmos, a confiabilidade das leis naturais, a dignidade humana, a existência de valores objetivos e a sede de sentido que nos visita no silêncio da consciência.

Pense em alguém que morando no Brasil negue a existência da nação e por isso reivindique isenção de qualquer responsabilidade para com o Estado. Tal comportamento seria logicamente incoerente; consideraríamos essa pessoa alienada da realidade e incapaz de agir como um cidadão consciente. Quanto mais grave é negar a existência de Deus - de quem dependem a vida, a moral, a razão e o próprio ato de pensar - apenas para escapar do dever de adoração e devoção. Isso não é mero erro intelectual, mas uma falha moral profunda. A Reforma nos convoca a reconhecer essa verdade e a reordenar a vida sob o senhorio de Deus. Negar Deus é cuspir no ar que respiramos, profanar o corpo que habitamos, violentar a dignidade do espírito que mantém o corpo vivo, rejeitar a fonte do sentido, transformar liberdade em capricho e consciência em eco vazio. É usar o dom do pensamento para negar o Doador, chamar o acaso de pai, o nada de destino e a rebeldia de sabedoria.