Durante visita a Bauru, onde participou, na tarde desta sexta-feira (31), da entrega das chaves de 1.155 moradias do Residencial Vida Nova Harmonia, do Minha Casa, Minha Vida, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin disse que "o crime organizado deve ser combatido por terra, mar e ar" ao ser indagado sobre a recente operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes, e a alegação do Governo do Estado de que o Governo Federal não teria atendido seus pedidos de ajuda.

"O crime organizado tem que ser combatido duramente. Penitenciária de segurança máxima, romper o fluxo de dinheiro. Agora, precisa ter investigação, tecnologia, inteligência para você fazer as operações", avalia. "O ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, foi ao Rio de Janeiro, já está trabalhando junto com o Estado, vai transferir os presos de organização criminosa para penitenciárias federais e de alta segurança e disponibilizou peritos criminais para ajudar também o município".

Alckmin lembra que, no Rio, já houve atuação da Força Nacional e decreto de GLO (Garantia da Lei e da ordem), que libera uso da força militar na segurança pública. "O que precisar, o Governo Federal vai ajudar", diz. "O presidente sancionou ontem (quinta) lei do senador Sérgio Moro aumentando penas para aqueles que participam de organizações criminosas e, hoje (sexta) assinou projeto de lei antifacção, que vai ser bastante abrangente. É uma luta permanente, mas dá para avançar bastante".