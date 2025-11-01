O colágeno é aquela substância mágica, produzida pelo nosso corpo, que faz com que a pele fique firme, evite rugas e flacidez. Mas, depois dos 30, nosso corpo vai perdendo a capacidade de produzir colágeno e, naturalmente, as rugas e flacidez vão chegando.
A fabricação do colágeno pode até ir parando antes dos 30 - caso você fume, abuse do sol e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Com os avanços da medicina estética, hoje temos diversos tipos de bioestimuladores de colágeno que ajudam nosso corpo a produzir a substância. Assim, a pele fica mais firme e cheia de viço.
Será que você está precisando desse tratamento? Leia pra entender.
O que fazem o bioestimulador de colágeno?
Os bioestimuladores de colágeno são substâncias aplicadas na pele via cânulas, geralmente, com o objetivo de estimular a produção natural de colágeno pelo organismo. Eles são usados em tratamentos estéticos para melhorar a firmeza, textura e elasticidade da pele, além de suavizar linhas finas, rugas e até promover contorno facial.
Após serem aplicados na pele, os bioestimuladores causam uma leve inflamação controlada que ativa os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno. Com o tempo - de semanas a meses -, o corpo começa a produzir mais colágeno, resultando em um efeito gradual e natural de rejuvenescimento.
Quais são os benefícios sentidos na pele?
O tratamento traz benefícios significativos para o rejuvenescimento e firmeza da pele: melhora a textura, elasticidade e densidade da pele, reduzindo a flacidez e suavizando rugas de forma gradual e duradoura, com resultados naturais e progressivos.
Para quais regiões são mais indicados?
Além de atuarem na face, também são eficazes em áreas como pescoço, colo, mãos e corpo, promovendo um aspecto mais jovem e saudável. Diferente de preenchedores, eles não apenas ocupam volume, mas reparam e fortalecem a estrutura da pele de dentro para fora.
Como é feito o procedimento?
O tratamento é feito por meio de injeções subdérmicas, aplicadas com agulhas finas ou cânulas em regiões específicas da pele, conforme a indicação do médico especialista. É realizado em consultório dermatológico ou estético, quase sempre sob anestesia local (creme anestésico). Dura em média de 30 a 60 minutos.
Após a aplicação, pode ser necessário fazer massagens na região tratada para ajudar a distribuir o produto de maneira uniforme. O paciente pode apresentar leve inchaço, vermelhidão ou pequenos hematomas nos primeiros dias, mas pode retornar à rotina normalmente logo após o procedimento. Os efeitos começam a aparecer gradualmente, entre 30 e 90 dias.
Existe contraindicação?
Sim, os bioestimuladores de colágeno têm contraindicações que devem ser avaliadas antes do tratamento. As principais são:
Gravidez e amamentação
Doenças autoimunes ativas (como lúpus ou artrite reumatoide)
Infecções ou inflamações na área da aplicação
Doenças de pele em atividade, como herpes ou dermatites
Histórico de queloides ou cicatrização anormal
Uso recente de outros preenchedores ou tratamentos estéticos incompatíveis.
Também, pessoas com sistema imunológico comprometido ou que façam uso de imunossupressores devem ser avaliadas com cautela. Por isso, é essencial que o procedimento seja feito por um profissional capacitado, que realize uma avaliação clínica completa antes da aplicação.
Qual é a diferença do bioestimulador para preenchimentos?
A principal diferença entre bioestimuladores de colágeno e preenchedores está no modo de ação e no objetivo do tratamento. Os bioestimuladores estimulam o corpo a produzir colágeno natural, melhorando a firmeza, elasticidade e qualidade da pele. Eles têm efeito gradual e progressivo - os resultados aparecem ao longo de semanas ou meses.
Já os preenchedores permitem a reposição de volume e preenchimento imediato de sulcos, rugas e áreas com perda de contorno, o efeito é imediato, visível logo após a aplicação. Em geral, a duração dos resultados de bioestimuladores é um pouco maior. É importante conversar bem com seu médico - cada caso pede um tipo de tratamento.
Inclusive, seu médico pode até mesclar os tratamentos para potencializar efeitos. Em geral, os bioestimuladores podem ser feitos a partir dos 30 anos, mas a avaliação médica é essencial antes.
Um forte abraço e até o próximo domingo,
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027