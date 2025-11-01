O colágeno é aquela substância mágica, produzida pelo nosso corpo, que faz com que a pele fique firme, evite rugas e flacidez. Mas, depois dos 30, nosso corpo vai perdendo a capacidade de produzir colágeno e, naturalmente, as rugas e flacidez vão chegando.

A fabricação do colágeno pode até ir parando antes dos 30 - caso você fume, abuse do sol e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Com os avanços da medicina estética, hoje temos diversos tipos de bioestimuladores de colágeno que ajudam nosso corpo a produzir a substância. Assim, a pele fica mais firme e cheia de viço.

Será que você está precisando desse tratamento? Leia pra entender.