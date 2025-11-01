A base para uma boa gestão financeira do lar é elaborar um diagnóstico Financeiro. Você não pode melhorar o que não conhece. Por um mês, anote todas as suas receitas e despesas. Seja brutalmente honesto. Use uma planilha, app ou até um caderno. Estabeleça um orçamento: com o diagnóstico em mãos, crie um orçamento realista. O modelo 50/15/35 é um excelente ponto de partida: 50% para necessidades básicas: aluguel, hipoteca, contas básicas, alimentação, transporte. Outros 15% para prioridades Financeiras: Investimentos e pagamento de dívidas. E os 35% restantes para seus desejos: lazer, restaurantes, viagens, assinaturas.

Defina metas claras

Defina Metas Claras: onde você quer estar em 1, 5 ou 10 anos? Comprar um apartamento? Trocar de carro? Fazer uma viagem? Aposentadoria? Metas dão propósito ao seu esforço.