A base para uma boa gestão financeira do lar é elaborar um diagnóstico Financeiro. Você não pode melhorar o que não conhece. Por um mês, anote todas as suas receitas e despesas. Seja brutalmente honesto. Use uma planilha, app ou até um caderno. Estabeleça um orçamento: com o diagnóstico em mãos, crie um orçamento realista. O modelo 50/15/35 é um excelente ponto de partida: 50% para necessidades básicas: aluguel, hipoteca, contas básicas, alimentação, transporte. Outros 15% para prioridades Financeiras: Investimentos e pagamento de dívidas. E os 35% restantes para seus desejos: lazer, restaurantes, viagens, assinaturas.
Defina metas claras
Defina Metas Claras: onde você quer estar em 1, 5 ou 10 anos? Comprar um apartamento? Trocar de carro? Fazer uma viagem? Aposentadoria? Metas dão propósito ao seu esforço.
Diferencie "desejos" de "necessidades". Antes de comprar, pergunte-se: "eu preciso disso para viver ou é um desejo momentâneo?" Isso evita muitos gastos por impulso. Desafio da "No Spend Week" (Sem Gastos na Semana): tente uma semana sem gastos não essenciais. É um ótimo exercício para quebrar o ciclo do consumo automático.
Negocie contas
Negocie contas: ligue para operadoras de TV, internet e celular. Pesquise preços da concorrência e peça um desconto. Funciona mais vezes do que se imagina. Cozinhe mais em casa: comer fora é um dos maiores rombos no orçamento. Planejar as refeições da semana e cozinhar em casa é mais saudável e muito mais barato. Implemente a "Regra dos 24h": para compras de valor médio/alto, espere 24 horas antes de decidir. Muitas vezes, a vontade passa e você evita um arrependimento.
Como Lidar com dívidas
Faça uma lista de todas as dívidas: anote valor, juros e credor. Enfrente o problema. Use a Estratégia da "Bola de Neve": 1. Liste as dívidas da menor para a maior (independente dos juros). 2. Pague o mínimo de todas. 3. Use qualquer dinheiro extra para quitar a menor dívida. 4. Com a menor quitada, use o valor que você pagava nela para atacar a próxima da lista. O "efeito bola de neve" é poderoso e motivador. Negocie! Sempre entre em contato com os credores para tentar melhores condições: juros menores, descontos ou parcelamentos.
Educação financeira dos adolescentes (1)
Listei algumas dicas de educação financeira para filhos adolescentes. 1. Ensine o valor do dinheiro: explique como o dinheiro é ganho e como é importante trabalhar para conquistá-lo. 2. Crie um orçamento: ajude seu filho a criar um orçamento simples para gerenciar sua mesada ou dinheiro de trabalho. 3. Incentive a poupança: abra uma conta poupança para seu filho e incentive-o a poupar uma parte de sua mesada ou dinheiro de trabalho.
Educação financeira dos adolescentes (2)
4. Ensine a priorizar: ajude seu filho a priorizar suas despesas e a tomar decisões financeiras informadas. 5. Fale sobre crédito: explique como funciona o crédito e os riscos de endividamento. 6. Ensine a lidar com dinheiro em espécie: deixe seu filho lidar com dinheiro em espécie para que ele entenda o valor real do dinheiro. 7. Seja um modelo: seja um exemplo de responsabilidade financeira para seu filho.
Educação financeira dos adolescentes (3)
8. Discuta sobre investimentos: introduza conceitos básicos de investimentos, como poupança, ações e fundos. 9. Ensine a evitar compras impulsivas: ajude seu filho a pensar duas vezes antes de fazer compras impulsivas. 10. Ofereça oportunidades de trabalho: incentive seu filho a trabalhar em pequenos projetos ou serviços para ganhar dinheiro e aprender sobre responsabilidade. 11. Ensine sobre impostos: Explique como funcionam os impostos e por que são importantes. 12. Crie um plano de longo prazo: Ajude seu filho a criar um plano de longo prazo para alcançar seus objetivos financeiros. Lembre-se de que a educação financeira é um processo contínuo e é importante adaptar as lições à idade e ao nível de maturidade do seu filho.
Mude já, mude para melhor!
