Bauru e a comunidade médica da cidade perderam, nesta sexta-feira (31), o médico, empresário e um dos fundadores da Unimed Bauru, entre outras instituições, Assaf Hadba, que morreu aos 94 anos. Ele havia comemorado aniversário com familiares e amigos na última segunda-feira (27). A causa da morte ainda não foi divulgada. Seu corpo será velado a partir das 12h, no Cemitério Memorial Bauru. O sepultamento acontecerá às 16h30, no Cemitério Jardim do Ypê.

Assaf Hadba nasceu em Iacanga, em 1931, e em 2024 recebeu o título de Cidadão Bauruense pela Câmara Municipal. Filho de imigrantes libaneses, seu pai, Benjamin Hadba, foi um comerciante influente na comunidade local, e sua mãe, Jamila, dedicou-se à educação dos filhos. Assaf estudou no Mackenzie College e formou-se em Medicina no Rio de Janeiro, em 1957.

Após estagiar em hospitais cariocas, estabeleceu-se como cirurgião-geral em Pirajuí e, posteriormente, mudou-se para Bauru com a instalação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (Samdu). Especializou-se em Proctologia e ingressou na Santa Casa de Bauru em 1974.