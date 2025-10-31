Bauru e a comunidade médica da cidade perderam, nesta sexta-feira (31), o médico, empresário e um dos fundadores da Unimed Bauru, entre outras instituições, Assaf Hadba, que morreu aos 94 anos. Ele havia comemorado aniversário com familiares e amigos na última segunda-feira (27). A causa da morte ainda não foi divulgada. Seu corpo será velado a partir das 12h, no Cemitério Memorial Bauru. O sepultamento acontecerá às 16h30, no Cemitério Jardim do Ypê.
Assaf Hadba nasceu em Iacanga, em 1931, e em 2024 recebeu o título de Cidadão Bauruense pela Câmara Municipal. Filho de imigrantes libaneses, seu pai, Benjamin Hadba, foi um comerciante influente na comunidade local, e sua mãe, Jamila, dedicou-se à educação dos filhos. Assaf estudou no Mackenzie College e formou-se em Medicina no Rio de Janeiro, em 1957.
Após estagiar em hospitais cariocas, estabeleceu-se como cirurgião-geral em Pirajuí e, posteriormente, mudou-se para Bauru com a instalação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (Samdu). Especializou-se em Proctologia e ingressou na Santa Casa de Bauru em 1974.
Assaf também foi vice-presidente da Associação Paulista de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), além de ter sido um dos fundadores da Unimed Bauru.
Carreira
Ao longo de sua trajetória, lutou pelo acesso à saúde e pela ética médica, escrevendo artigos no Jornal da Cidade e participando de debates sobre a saúde pública no Brasil. Foi homenageado com o título de Sócio Honorário da Sociedade Brasileira de Proctologia e recebeu o Prêmio Mérito, concedido pela revista Atenção.
Casado com Dona Dalva há quase sete décadas, Assaf deixa cinco filhos, 11 netos e 12 bisnetos. Ele também se destacou como empresário, sendo fundador da Churrascaria H2 e da Imobiliária H2. Após se aposentar, dedicou-se a viajar pelo mundo, explorando diversas culturas.
Assaf Hadba era colaborador assíduo de artigos de Opinião do JC, inclusive com textos anuais no Dia do Médico. Seu último texto foi publicado, inclusive, na edição do Jornal da Cidade da Semana Passada. Clique no link abaixo e leia a seguir.