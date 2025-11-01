SAF do Noroeste apresenta o projeto do Complexo Esportivo...

Que momento especial viveu a cidade de Bauru e principalmente o torcedor noroestino na noite de terça (28), com a apresentação do novo projeto do Esporte Clube Noroeste dentro de todo o Complexo Damião Garcia e no Estádio Alfredo de Castilho. Definitivamente a SAF que comanda o alvirrubro pretende colocar o clube em um patamar acima, apostando ao mesmo tempo duas condições fundamentais: a construção de um verdadeiro Centro de Treinamento que dará total sustentação pra uma forte e capacitada categoria de base. Inegável que o Norusca terá um futuro melhor, agregando valor à sua marca mais que centenária. Com um investimento de R$ 13 milhões durante os próximos 4 anos, o Complexo contará com academia, piscina, campos oficiais de treinamento, campo society, arquibancadas modernas, alojamentos, salas administrativas e muito mais...

O projeto irá preservar uma parte já existente e criar uma identidade junto com novos conceitos de arquitetura. A arquibancada virá pra mais perto do campo (um antigo pedido do torcedor). O futuro do Noroeste está em construção. Não tenho dúvidas que um clube de futebol só terá sucesso e se sustentará se investir e cuidar das suas divisões de base. Com um moderno CT isso fica mais fácil. Estamos no caminho certo...