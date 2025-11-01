SAF do Noroeste apresenta o projeto do Complexo Esportivo...
Que momento especial viveu a cidade de Bauru e principalmente o torcedor noroestino na noite de terça (28), com a apresentação do novo projeto do Esporte Clube Noroeste dentro de todo o Complexo Damião Garcia e no Estádio Alfredo de Castilho. Definitivamente a SAF que comanda o alvirrubro pretende colocar o clube em um patamar acima, apostando ao mesmo tempo duas condições fundamentais: a construção de um verdadeiro Centro de Treinamento que dará total sustentação pra uma forte e capacitada categoria de base. Inegável que o Norusca terá um futuro melhor, agregando valor à sua marca mais que centenária. Com um investimento de R$ 13 milhões durante os próximos 4 anos, o Complexo contará com academia, piscina, campos oficiais de treinamento, campo society, arquibancadas modernas, alojamentos, salas administrativas e muito mais...
O projeto irá preservar uma parte já existente e criar uma identidade junto com novos conceitos de arquitetura. A arquibancada virá pra mais perto do campo (um antigo pedido do torcedor). O futuro do Noroeste está em construção. Não tenho dúvidas que um clube de futebol só terá sucesso e se sustentará se investir e cuidar das suas divisões de base. Com um moderno CT isso fica mais fácil. Estamos no caminho certo...
Até onde João Fonseca pode chegar?
Definitivamente temos um tenista pra brigar com os melhores. O que era uma dúvida nesse início de ano, passou pelo estágio da expectativa e agora é uma realidade. João Fonseca pode e deve ser colocado entre os jogadores mais talentosos (e potentes) do circuito da ATP. Com apenas 19 anos, a ascensão do tenista brasileiro no ano de 2025 foi surpreendente e constante. João iniciou a temporada no 145º lugar do ranking da ATP. Após ser derrotado na 2ª rodada do Masters 1000 de Paris, deve terminar a semana entre os 25 melhores do mundo. Existe uma certeza entre os jogadores: Fonseca pode vencer qualquer um. Jogando com muita confiança e uma direita que anda que é um absurdo, o “moleque” vai crescendo jogo a jogo. O brasileiro tem muito pra evoluir. A próxima temporada irá mostrar até onde ele pode alcançar. Se tivesse que apostar, cravaria um top 10. Com a cabeça no lugar e muito treino, dá pra brigar pra ficar entre os 5 primeiros. Seria algo espetacular...
NFL: Colts e Patriots liderando a AFC...
Chegamos à metade da temporada regular da NFL. Ao ver a tabela de classificação parece que a gente voltou no tempo. Assim como no início dos anos 2000 (nos duelos entre Tom Brady e Payton Manning), Indianapolis Colts e New England Patriots ocupam as 2 primeiras colocações na AFC. Seria loucura apostar nisso no início da temporada. Os favoritos eram Chiefs, Bills e Ravens. Essa é a NFL: derrotas no início e lesões mudam o cenário. Não dá pra garantir que Colts e Patriots se manterão no topo. Os Chiefs já venceram as últimas 3 partidas e os Bills podem crescer de rendimento. O certo é que nesse momento as surpresas estão na “ponta da tabela” na AFC...
Momento Maguila - Neto
O SALVE de hoje vai pro Craque Neto, que marcou presença no evento que apresentou o projeto do novo Complexo Esportivo do Noroeste. Além de dar as “boas vindas”, Neto atendeu a todos com muita simpatia e resenha boa.
