Bauru tem manhã com chuva e descargas elétricas; veja previsão

Descargas elétricas, trovões e chuva moderada marcaram a manhã desta sexta-feira (31) em Bauru. Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), o tempo seguirá instável em todo o Estado de São Paulo, com nebulosidade e áreas de chuva isoladas, por vezes fortes, mas intercaladas por períodos de melhoria.

A condição é causada pela propagação de áreas de instabilidade e pela presença de uma frente fria na costa da região Sudeste.

Neste sábado (1º) e domingo (2), ainda conforme o IPMet, a formação de uma área de baixa pressão deve intensificar a instabilidade no território paulista, provocando pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas — especialmente na manhã de domingo, quando há previsão de precipitações mais intensas.

Apesar da chuva, são esperados intervalos de tempo firme ao longo do fim de semana, e as temperaturas devem permanecer amenas.