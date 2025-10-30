'Adote um Aumigo': novas edições do evento de adoção pet

O final do ano já se aproxima e, o mês de novembro chega com uma nova oportunidade para as famílias que desejam adotar um pet ainda em 2025. O "Adote um Aumigo", o evento de adoção responsável, é promovido pelo Boulevard Shopping, em parceria com a ONG Arca da Fé.

No mês de novembro, as ações serão realizadas nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro, a partir das 15h, no Aonet Coworking.

Os animais disponíveis para adoção foram resgatados pela instituição, vítimas de abandono ou maus-tratos. Após receber o atendimento e os cuidados necessários, como vacinas e vermífugos, os pets, de diferentes idades, cores e portes, aguardam por um novo lar.