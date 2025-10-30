31 de outubro de 2025
ADOÇÃO

'Adote um Aumigo': novas edições do evento de adoção pet


Divulgação/Boulevard Shopping
Ação será nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro
O final do ano já se aproxima e, o mês de novembro chega com uma nova oportunidade para as famílias que desejam adotar um pet ainda em 2025. O "Adote um Aumigo", o evento de adoção responsável, é promovido pelo Boulevard Shopping, em parceria com a ONG Arca da Fé. 

No mês de novembro, as ações serão realizadas nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro, a partir das 15h, no Aonet Coworking.

Os animais disponíveis para adoção foram resgatados pela instituição, vítimas de abandono ou maus-tratos. Após receber o atendimento e os cuidados necessários, como vacinas e vermífugos, os pets, de diferentes idades, cores e portes, aguardam por um novo lar.

Para os animais que forem adotados durante as ações no Boulevard Shopping, a Arca da Fé oferece a castração gratuita.

Para adotar

Os interessados em adotar um animal de estimação deverão comparecer ao local do evento, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e assinar o Termo de Responsabilidade. A adoção será autorizada apenas para pessoas maiores de 21 anos.  

SERVIÇO

O "Adote um Aumigo" será nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro, a partir das 15h, no Aonet Coworking do Boulevard Shopping, localizado no piso L2, próximo à Kreperia dú Cheff. 

 

