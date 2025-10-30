Bauru terá Varas de Violência Doméstica e ações do Pena Justa

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) instala, na Comarca de Bauru, nesta sexta-feira (31), às 10h30, as 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a Unidade de Processamento Judicial (UPJ) – que atende demandas das novas unidades. Na mesma cerimônia, que será conduzida pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Edson Fachin, realiza o lançamento de ações relacionadas ao Pena Justa – Plano Nacional de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras (ADPF 347).

Ampliação do atendimento

Fruto do remanejamento de competência da 2ª Vara Criminal e da 2ª Vara das Execuções Criminais, as 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – a cargo, respectivamente, das juízas Daniele Mendes de Melo e Jane Carrasco Alves Floriano – julgam causas relacionadas a agressões e outras formas de violência contra mulheres no âmbito doméstico e oferecem atendimento multidisciplinar com profissionais especializados no suporte às vítimas.

Já a UPJ tem como corregedora a juíza Daniele Mendes de Melo. A UPJ unifica ofícios de mesma competência, dá mais eficiência ao andamento dos processos e adota melhor distribuição dos recursos humanos e do espaço físico. As antigas seções se transformam em equipes mais ágeis, com funções específicas e gestores responsáveis. As varas permanecem independentes e os gabinetes dos juízes recebem reforço no quadro funcional. Estudos mostram que o modelo gera aumento de produtividade de 60%.