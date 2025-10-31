Sesi Vôlei Bauru reencontra o Paulistano Barueri pela Superliga

Sesi Vôlei Bauru e Paulistano Barueri vão se encontrar pela quarta vez na temporada. Após decidirem o Paulista 2025, com título do time de Bauru, as duas equipes se enfrentam pela terceira rodada da Superliga 25/26. A partida é nesta sexta-feira, (31) às 18h30, no Ginásio do Paulistano, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
O Sesi Vôlei Bauru começou a Superliga com duas vitórias em casa, por 3 a 1 e 3 a 0, esta contra o Batavo Mackenzie. Já o time de Barueri chega na terceira rodada buscando sua primeira vitória na competição, com derrota para o Gerdau Minas em 3 sets a 2 na segunda rodada.
Esse será o quarto confronto entre o time bauruense e o rival de Barueri, com as três vitórias na temporada (um jogo na fase classificatória e os dois jogos da final estadual) sendo do Sesi Vôlei Bauru. As duas equipes decidiram o Campeonato Paulista 2025, com o título ficando com a equipe de Bauru. O último encontro foi na Arena Paulo Skaf e acabou em 3 sets a 0 para as donas da casa.
Na última temporada, pela Superliga, os dois times se enfrentaram duas vezes, no turno e returno da liga nacional. O Sesi Vôlei Bauru saiu vitorioso nos dois encontros, por 3 sets a 1 fora de casa e 3 a 0 em Bauru. A equipe bauruense vem de sete vitórias consecutivas contra o time de Barueri, sendo três pela liga nacional e quatro pelo campeonato estadual.
Sendo a maior pontuadora na partida contra o Batavo Mackenzie, Roslandy Acosta lidera a equipe bauruense em pontos na temporada, com 32, seguida por Nia Reed, que somou 29. Nos pontos de saque, Dani Lins e Mayany estão empatadas com dois aces para cada como as melhores sacadoras do time. Já nos bloqueios, Diana lidera com sete pontos no fundamento, acompanhada de Mayany que tem seis.