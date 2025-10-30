Nina, ‘órfã’ de vítima de homicídio em Bauru, precisa de novo lar

A cadela Nina, de aproximadamente 10 anos, precisa de um novo lar. Seu tutor, Geraldo Martins Ferreira, de 65 anos, foi vítima de homicídio no último domingo (26), no Pousada da Esperança, em Bauru. Agora, familiares buscam um tutor definitivo que possa acolhê-la.

A fêmea, sem raça definida, não é castrada, já que seu antigo dono era de baixa renda e não tinha condições de arcar com o procedimento. Interessados em adotá-la podem entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99677-0770.

De acordo com informações divulgadas pelo JCNET/Sampi, o corpo de Geraldo foi encontrado na manhã de domingo, dentro da cozinha de sua residência, com perfurações no tórax e na cabeça, provocadas por golpes de faca. Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) e o Samu, que constatou o óbito no local. Um homem foi preso e dois suspeitos seguem foragidos.