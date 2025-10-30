31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PARA ADOÇÃO

Nina, ‘órfã’ de vítima de homicídio em Bauru, precisa de novo lar

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cadelinha Nina precisa de adoção consciente
Cadelinha Nina precisa de adoção consciente

A cadela Nina, de aproximadamente 10 anos, precisa de um novo lar. Seu tutor, Geraldo Martins Ferreira, de 65 anos, foi vítima de homicídio no último domingo (26), no Pousada da Esperança, em Bauru. Agora, familiares buscam um tutor definitivo que possa acolhê-la.

A fêmea, sem raça definida, não é castrada, já que seu antigo dono era de baixa renda e não tinha condições de arcar com o procedimento. Interessados em adotá-la podem entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99677-0770.

De acordo com informações divulgadas pelo JCNET/Sampi, o corpo de Geraldo foi encontrado na manhã de domingo, dentro da cozinha de sua residência, com perfurações no tórax e na cabeça, provocadas por golpes de faca. Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) e o Samu, que constatou o óbito no local. Um homem foi preso e dois suspeitos seguem foragidos.

Leia também:
Bauru: morto a facadas era extorquido, diz polícia; um foi preso

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários