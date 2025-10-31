“Confissões e Fé”: psicólogo lança livro inspirador em Bauru

O psicólogo Cláudio Márcio Salviano lança nesta sexta-feira, às 19h, no Bauru Shopping, o livro “Confissões e Fé”, uma obra que promete emocionar e inspirar leitores com histórias reais de vida, espiritualidade, humor e superação. O evento acontece no segundo piso, na Sala de Leitura do shopping, com entrada gratuita.
Longe de ser uma publicação técnica ou voltada apenas para os profissionais da psicologia, “Confissões e Fé” nasce com a proposta de aproximar o público leigo da psicologia e desmistificar a profissão. “As pessoas ainda acham que psicólogo é aquele cara que fica analisando todo mundo ou que só trata ‘louco’. Quero mostrar que somos seres humanos comuns, com dores, alegrias e fé”, explica Salviano.
A obra reúne memórias pessoais, relatos profissionais e reflexões profundas sobre a alma humana, intercaladas com momentos de humor e experiências espirituais.
Com uma linguagem leve e acessível, o autor compartilha episódios marcantes de sua trajetória — desde o envolvimento com drogas na juventude em Belo Horizonte até sua transformação e atuação por mais de três décadas no Esquadrão da Vida, comunidade terapêutica localizada em Bauru.
“Entrei no Esquadrão da Vida em 1991 para me tratar, e acabei ficando 33 anos lá. Fui interno, voluntário, psicólogo e coordenador. Vivi histórias inacreditáveis, vi pessoas renascerem. E tudo isso me transformou profundamente”, conta.
O livro também homenageia momentos íntimos da vida do autor, como a morte da filha Sofia, em 2019, tema que ele aborda com sensibilidade. “Falo sobre o luto, mas também sobre enfrentamento — uma das palavras mais fortes da terapia cognitivo-comportamental. Hoje quando quero chorar, eu choro. E está tudo bem. Psicólogo também sente.”
Misturando espiritualidade e ciência, Salviano defende que fé e psicologia podem caminhar juntas. “A espiritualidade é parte da existência humana. Não é religião, é transcendência. Todo ser humano busca um sentido — e esse é o eixo do meu trabalho”, explica.
Com QR Codes espalhados ao longo das páginas, “Confissões e Fé” conecta o leitor a vídeos, dinâmicas e palestras do autor em seu canal no YouTube, @psicologopalestrante. “Quis tornar a experiência interativa. A pessoa lê, assiste e vive comigo aquilo que eu vivi”, diz.
Parte da renda obtida com as vendas será destinada ao Esquadrão da Vida, instituição que marcou a trajetória do psicólogo. “Devo muito ao Esquadrão. Foi onde encontrei o verdadeiro sentido de servir”, afirma.
Mais do que um relato autobiográfico, “Confissões e Fé” é um convite à reflexão sobre a vida, o perdão e a capacidade de recomeçar. “Entre a psicologia que explica e a fé que acolhe, há um espaço de encontro: o humano. Esse livro é sobre isso — sobre a coragem de se olhar por dentro e seguir em frente.”
O livro pode ser adquirido pelo whatsapp 99793-9552 e pelas plataformas Shoope e Mercado Livre.