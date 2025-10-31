“Confissões e Fé”: psicólogo lança livro inspirador em Bauru

O psicólogo Cláudio Márcio Salviano lança nesta sexta-feira, às 19h, no Bauru Shopping, o livro “Confissões e Fé”, uma obra que promete emocionar e inspirar leitores com histórias reais de vida, espiritualidade, humor e superação. O evento acontece no segundo piso, na Sala de Leitura do shopping, com entrada gratuita.

Longe de ser uma publicação técnica ou voltada apenas para os profissionais da psicologia, “Confissões e Fé” nasce com a proposta de aproximar o público leigo da psicologia e desmistificar a profissão. “As pessoas ainda acham que psicólogo é aquele cara que fica analisando todo mundo ou que só trata ‘louco’. Quero mostrar que somos seres humanos comuns, com dores, alegrias e fé”, explica Salviano.

A obra reúne memórias pessoais, relatos profissionais e reflexões profundas sobre a alma humana, intercaladas com momentos de humor e experiências espirituais.

Com uma linguagem leve e acessível, o autor compartilha episódios marcantes de sua trajetória — desde o envolvimento com drogas na juventude em Belo Horizonte até sua transformação e atuação por mais de três décadas no Esquadrão da Vida, comunidade terapêutica localizada em Bauru.