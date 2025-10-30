DAE troca bomba em reservatório e interliga nova rede nesta 5ª

Na manhã desta quinta-feira (30), o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru irá substituir uma bomba de recalque no reservatório Ipê e realizar a interligação de uma nova rede na Vila Industrial. Nas duas regiões, o abastecimento de água será interrompido.
Na primeira intervenção, equipe de eletromecânica da autarquia irá executar a substituição programada da bomba de recalque do reservatório Ipê. A previsão é que o serviço seja concluído até o meio-dia.
Devido à intervenção, o fornecimento de água será temporariamente interrompido nos bairros Colina Verde, Parque City e Pagani.
A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, durante o período da tarde, após a conclusão dos trabalhos. O DAE orienta o uso consciente da água até a completa recuperação do sistema.
Interligação
Já a Divisão Técnica da autarquia irá executar, a partir das 8h, a interligação de uma nova rede de água na saída do reservatório elevado da Vila Industrial, localizada na quadra 9 da rua Severino Martins da Cunha. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da tarde.
A intervenção é necessária para conectar 1.000 metros de uma nova rede de 4 polegadas, que atenderá a um novo empreendimento e melhorará o abastecimento no entorno.
Para a execução do serviço, o fornecimento de água será temporariamente suspenso na Vila Industrial, Chácaras Cornélias, Bosque da Saúde e Villa Graciosa. A normalização do abastecimento ocorrerá após a conclusão dos trabalhos, durante o período noturno.
O DAE recomenda o uso racional da água até a completa recuperação do sistema e lembra que a reservação domiciliar adequada às normas da ABNT, com capacidade para no mínimo 24 horas de consumo, é essencial para garantir o abastecimento durante interrupções programadas como esta.
Em casos emergenciais de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.