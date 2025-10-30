DAE troca bomba em reservatório e interliga nova rede nesta 5ª

Na manhã desta quinta-feira (30), o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru irá substituir uma bomba de recalque no reservatório Ipê e realizar a interligação de uma nova rede na Vila Industrial. Nas duas regiões, o abastecimento de água será interrompido.

Na primeira intervenção, equipe de eletromecânica da autarquia irá executar a substituição programada da bomba de recalque do reservatório Ipê. A previsão é que o serviço seja concluído até o meio-dia.

Devido à intervenção, o fornecimento de água será temporariamente interrompido nos bairros Colina Verde, Parque City e Pagani.