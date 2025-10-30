31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PODE FALTAR ÁGUA

DAE troca bomba em reservatório e interliga nova rede nesta 5ª

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
DAE/Divulgação
Em casos emergenciais de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195
Em casos emergenciais de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195

Na manhã desta quinta-feira (30), o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru irá substituir uma bomba de recalque no reservatório Ipê e realizar a interligação de uma nova rede na Vila Industrial. Nas duas regiões, o abastecimento de água será interrompido.

Na primeira intervenção, equipe de eletromecânica da autarquia irá executar a substituição programada da bomba de recalque do reservatório Ipê. A previsão é que o serviço seja concluído até o meio-dia.

Devido à intervenção, o fornecimento de água será temporariamente interrompido nos bairros Colina Verde, Parque City e Pagani.

A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, durante o período da tarde, após a conclusão dos trabalhos. O DAE orienta o uso consciente da água até a completa recuperação do sistema.

Interligação

Já a Divisão Técnica da autarquia irá executar, a partir das 8h, a interligação de uma nova rede de água na saída do reservatório elevado da Vila Industrial, localizada na quadra 9 da rua Severino Martins da Cunha. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da tarde.

A intervenção é necessária para conectar 1.000 metros de uma nova rede de 4 polegadas, que atenderá a um novo empreendimento e melhorará o abastecimento no entorno.

Para a execução do serviço, o fornecimento de água será temporariamente suspenso na Vila Industrial, Chácaras Cornélias, Bosque da Saúde e Villa Graciosa. A normalização do abastecimento ocorrerá após a conclusão dos trabalhos, durante o período noturno.

O DAE recomenda o uso racional da água até a completa recuperação do sistema e lembra que a reservação domiciliar adequada às normas da ABNT, com capacidade para no mínimo 24 horas de consumo, é essencial para garantir o abastecimento durante interrupções programadas como esta.

Em casos emergenciais de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários