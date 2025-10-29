31 de outubro de 2025
EM BOTUCATU

Polícia recolhe itens automotivos com logotipo irregular de marca

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Nas diligências, foram apreendidas mercadorias apontadas na denúncia, incluindo sacolas de lixo, centros de roda (calotas), emblemas de volante e tapetes
Nas diligências, foram apreendidas mercadorias apontadas na denúncia, incluindo sacolas de lixo, centros de roda (calotas), emblemas de volante e tapetes

Botucatu - Na manhã desta quarta-feira (29), equipe do 1.º Distrito Policial de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), composta pela equipe operacional e por escrivães da unidade, acompanhada por peritos do Instituto de Criminalística (IC) da cidade, deflagrou operação para apurar denúncia de comércio ilegal de acessórios automobilísticos em estabelecimento do município.

A notícia-crime recebida pela unidade apontava venda de produtos com logotipo da Honda sem procedência regular. Com base nas informações, a autoridade policial instaurou procedimento investigativo e representou pela expedição de mandado de busca.

Durante o cumprimento do mandado, a equipe realizou buscas no local e apreendeu diversas mercadorias apontadas na denúncia, incluindo sacolas de lixo, centros de roda (calotas), emblemas de volante e tapetes, todos ostentando a marca denunciante.

Os materiais foram recolhidos e encaminhados para perícia técnico-científica, que avaliará autenticidade e origem, instruindo o procedimento investigativo da unidade. Os responsáveis pelo estabelecimento foram ouvidos e liberados. O inquérito segue em andamento, aguardando o laudo pericial e eventuais diligências complementares.

