Polícia recolhe itens automotivos com logotipo irregular de marca

Botucatu - Na manhã desta quarta-feira (29), equipe do 1.º Distrito Policial de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), composta pela equipe operacional e por escrivães da unidade, acompanhada por peritos do Instituto de Criminalística (IC) da cidade, deflagrou operação para apurar denúncia de comércio ilegal de acessórios automobilísticos em estabelecimento do município.

A notícia-crime recebida pela unidade apontava venda de produtos com logotipo da Honda sem procedência regular. Com base nas informações, a autoridade policial instaurou procedimento investigativo e representou pela expedição de mandado de busca.

Durante o cumprimento do mandado, a equipe realizou buscas no local e apreendeu diversas mercadorias apontadas na denúncia, incluindo sacolas de lixo, centros de roda (calotas), emblemas de volante e tapetes, todos ostentando a marca denunciante.