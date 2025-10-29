Público 40+ de Bauru terá cursos gratuitos de inclusão digital

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), vai oferecer cursos gratuitos de inclusão digital para a população com 40 anos ou mais, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - câmpus Bauru.
O curso terá carga horária de 20 horas e tem como objetivo capacitar pessoas com 40 anos ou mais na inclusão digital. Por meio de abordagens acessíveis e práticas, os participantes serão guiados desde o básico até habilidades mais avançadas, proporcionando autonomia e integração na era digital.
Ao todo, são oferecidas 16 vagas, com reserva para candidatos (as) Pessoas Pretas, Pardas, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) e também para Pessoas com Deficiência (PCD), conforme as vagas previstas no edital, disponível em https://bru.ifsp.edu.br/images/Noticias/2025/documentos/EDITAL_2025_BRU%20IFSP%20N%C2%BA%2031_Inclusao%20Digital_27%2010%202025.pdf
Serão selecionados os 16 primeiros inscritos, com possibilidade de chamar cadastro reserva, caso o quantitativo não seja atingido. As inscrições estão abertas até o dia 3 de novembro e devem ser feitas no formulário eletrônico, em https://forms.gle/rGXzyqmyuBzEwtgA6
As atividades serão presenciais no CIT. Também é realizado plantão presencial para auxílio às inscrições no IFSP - Bauru, que fica rua Severino Lins, quarteirão 7, e no CIT, na avenida Duque de Caxias, 16-55. As aulas terão início no dia 7 de novembro, com previsão de término para o dia 28 de novembro, e acontecerão às quintas-feiras, das 13h às 17h. Para outras informações, acesse a página institucional do IFSP, em bru.ifsp.edu.br, ou ligue para o (14) 3232-1392, com atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.