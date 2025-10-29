Base do Sesi Jaú está na final do Campeonato Brasileiro de Vôlei

As equipes masculinas Sub-17 e Sub-19 do Sesi Jaú conquistaram classificação para a fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de voleibol, uma das competições mais importantes das categorias de base no país. Os jogos serão na cidade de Saquarema (RJ), onde estão a sede oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e um centro de treinamento de excelência do voleibol mundial, palco da seleção principal do Brasil.

O Sub-17 entrará em quadra para disputa do título de 25 a 29 de novembro, enquanto o Sub-19 jogará entre 2 e 6 de dezembro. Na categoria Sub-17, o Sesi Jaú garantiu sua vaga durante a etapa disputada em Belo Horizonte (MG), entre os dias 20 e 25 de outubro, com sede no tradicional Olympico Club. Já o time Sub-19 assegurou sua classificação em Florianópolis (SC), durante a fase sediada pela ELASE, entre 26 e 31 de agosto.

O Campeonato Brasileiro Interclubes, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), reúne os 20 melhores clubes filiados ao CBC, divididos em duas classificatórias (A e B). Cada uma delas conta com 10 equipes, e as três melhores colocadas de cada fase avançam para a final nacional, onde os seis melhores clubes do país disputam o título brasileiro de clubes.

Comissão técnica