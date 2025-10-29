Base do Sesi Jaú está na final do Campeonato Brasileiro de Vôlei

As equipes masculinas Sub-17 e Sub-19 do Sesi Jaú conquistaram classificação para a fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de voleibol, uma das competições mais importantes das categorias de base no país. Os jogos serão na cidade de Saquarema (RJ), onde estão a sede oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e um centro de treinamento de excelência do voleibol mundial, palco da seleção principal do Brasil.
O Sub-17 entrará em quadra para disputa do título de 25 a 29 de novembro, enquanto o Sub-19 jogará entre 2 e 6 de dezembro. Na categoria Sub-17, o Sesi Jaú garantiu sua vaga durante a etapa disputada em Belo Horizonte (MG), entre os dias 20 e 25 de outubro, com sede no tradicional Olympico Club. Já o time Sub-19 assegurou sua classificação em Florianópolis (SC), durante a fase sediada pela ELASE, entre 26 e 31 de agosto.
O Campeonato Brasileiro Interclubes, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), reúne os 20 melhores clubes filiados ao CBC, divididos em duas classificatórias (A e B). Cada uma delas conta com 10 equipes, e as três melhores colocadas de cada fase avançam para a final nacional, onde os seis melhores clubes do país disputam o título brasileiro de clubes.
Comissão técnica
A comissão técnica do Sesi Jaú é composta pelos técnicos Lutter Silva (Sub-17) e Dennis Faust (Sub-19), que também atuam como assistentes um do outro nas respectivas categorias. A equipe técnica é completada pelo preparador físico Conrado Manso Garcia e pelo fisioterapeuta Antonio Marcos Augusto.
De acordo com Lutter Silva, técnico do Sub-17, o resultado reflete o amadurecimento do grupo e o investimento contínuo em estrutura e metodologia de treinamento. “Estamos muito felizes com essa classificação. Ela é fruto de um trabalho consistente e coletivo, que valoriza a formação integral dos atletas. Representar Jaú e o Sesi em uma final nacional é motivo de orgulho para todos nós”, destaca o treinador.
O técnico Dennis Faust, responsável pelo Sub-19, reforça o compromisso do projeto com o desenvolvimento esportivo e humano dos jovens atletas:
“Mais do que formar jogadores competitivos, queremos formar pessoas comprometidas e preparadas para o alto rendimento. Estar entre os seis melhores clubes do Brasil mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.
Nos últimos anos, o Sesi Jaú tem figurado com frequência entre as principais equipes da base nacional, conquistando títulos e revelando talentos que avançam para o cenário profissional. Com as duas categorias classificadas para as finais do CBI 2025, o clube reafirma sua força no voleibol brasileiro e o papel de destaque do interior paulista na formação esportiva.
Jogam pelo Sub-17: Mateo, Neves, Prestia, Japa, Matheus, Ian, Bernardo, Brota, Pedrinho, Arthur, Nathan, Luís, Ricardo, Bruno, Henzo, Gino e Pietro.
Os atletas do Sub-19 são: Mexicano, Gustavo Palito, Koche, Martins, Ítalo, Prestia, André Aleixo, Lucas Uga, Fialho, Arthur Medeiros, Márcio Vianna, Chico, Lascola, Lucas Ramos e Adrian.