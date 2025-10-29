Bauru lança ação para mapear atropelamentos de animais silvestres

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), lança a campanha educativa “Atropelamento Zero – A Fauna pede Passagem”, com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar atropelamentos de animais silvestres em estradas rurais do município, principalmente nas proximidades dos parques e reservas municipais.

A iniciativa é realizada pelo Jardim Botânico Municipal e pelo Zoológico Municipal de Bauru. Além da conscientização, a ação terá caráter científico e de monitoramento, permitindo que a população participe do mapeamento de acidentes com fauna.

Motoristas e frequentadores das estradas rurais do entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) Vargem Limpa/Campo Novo — incluindo vias do Jardim Botânico, da Unesp, do IPMet e da Estrada Rural de Kirilândia — são orientados a redobrar a atenção para evitar atropelamentos. Placas educativas foram instaladas nas vias para alertar sobre a presença de animais.