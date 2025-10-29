Bauru lança ação para mapear atropelamentos de animais silvestres

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), lança a campanha educativa “Atropelamento Zero – A Fauna pede Passagem”, com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar atropelamentos de animais silvestres em estradas rurais do município, principalmente nas proximidades dos parques e reservas municipais.
A iniciativa é realizada pelo Jardim Botânico Municipal e pelo Zoológico Municipal de Bauru. Além da conscientização, a ação terá caráter científico e de monitoramento, permitindo que a população participe do mapeamento de acidentes com fauna.
Motoristas e frequentadores das estradas rurais do entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) Vargem Limpa/Campo Novo — incluindo vias do Jardim Botânico, da Unesp, do IPMet e da Estrada Rural de Kirilândia — são orientados a redobrar a atenção para evitar atropelamentos. Placas educativas foram instaladas nas vias para alertar sobre a presença de animais.
A comunidade pode colaborar enviando registros fotográficos de animais atropelados, juntamente com a localização aproximada do incidente, pelo WhatsApp do Jardim Botânico: (14) 3281-3358. As informações serão utilizadas para criar um banco de dados que permitirá o mapeamento dos pontos críticos, frequência dos acidentes e espécies mais afetadas.
Os dados coletados vão subsidiar medidas de mitigação, como a implantação de passagens de fauna, redução de velocidade e outras ações para diminuir o impacto sobre os animais locais. A campanha é contínua e reafirma o compromisso das instituições municipais com a proteção da fauna.
O projeto é pioneiro, pois a maioria dos estudos existentes se concentra em rodovias pavimentadas. Em Bauru, o levantamento ocorre em estradas rurais com fragmentos de vegetação nativa, onde vivem diversas espécies silvestres, como tamanduá-mirim, cachorro-do-mato, cutia, capivara, irara, tatu-galinha, quati, cuíca, ouriço, serpentes, tamanduá-bandeira e onça-parda, muitos deles com filhotes.
A iniciativa também se inspira no Sistema Urubu, plataforma colaborativa para registro de atropelamentos em rodovias, adaptando a ideia para o contexto local. Segundo o Jardim Botânico, as reservas de vegetação nativa funcionam como refúgios seguros e locais de reprodução, reforçando a importância de proteger a fauna que vive no entorno das áreas de conservação do município.