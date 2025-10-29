Ombros de Gigantes — O melhor aluno deve se tornar o professor

O novo Plano Nacional de Educação (PNE), 2026–2035, está em debate e traz à tona um desafio decisivo: atrair os melhores talentos para a docência. Em um Brasil de grande desvalorização simbólica e material do professor, é urgente resgatar o prestígio intelectual da profissão.
Ensinar deve ser o destino natural dos grandes alunos — daqueles que, pela inteligência, ética, curiosidade e vocação, se tornam especialmente capazes de perpetuar e renovar o saber humano.
Nesse contexto, a confissão de Isaac Newton ecoa: "Se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes". Newton reconhecia a herança de Descartes e de todos os mestres que vieram antes dele, mostrando que o conhecimento avança não por isolamento, mas pela grande cadeia de mestres e discípulos que atravessa os séculos.
Na filosofia e outras áreas, essa linhagem é visível desde suas origens. Na história, muitos dos melhores alunos logo se tornaram professores. Sócrates ajudou a educar Platão que, notável estudante, logo se fez professor na Academia. Platão ajudou a formar Aristóteles que, igualmente brilhante e original, virou o mestre no Liceu...
São Tomás de Aquino, aluno direto de Alberto Magno, ensinou tanto quanto seu professor. Freud e Jung repetiram o padrão eterno: depois de inspirado, Jung seguiu autônomo lecionando com as suas próprias teorias...
Hannah Arendt, querida aluna de Heidegger, logo se destacou a seu modo, preocupada com ensinar sobre o perigo da banalidade do mal. E, na Escola de Frankfurt, Habermas, discípulo direto de Adorno, não se contentou em repetir a crítica: abriu-a ao diálogo, tornando-se o grande catedrático da segunda geração de frankfurtianos...
Esses exemplos revelam que escolas verdadeiras não são lugares de mera repetição, mas de criação. E o melhor aluno não é o eco do mestre — mas um novo mestre nascendo.
O Brasil precisa dessa coragem dialética, para unir tradição e inovação. Precisamos de muito mais gigantes na educação brasileira: mestres que inspirem e alunos que queiram ensinar. Enquanto nossos melhores estudantes simplesmente fugirem da sala de aula, o país continuará ignorante acerca do seu próprio futuro.
Mas se no Brasil quisermos mesmo enxergar assim, longe como Newton, então o novo PNE precisará atrair mais ombros de professores admiráveis. Professores brilhantes, que nada mais sejam que alunos brilhantes — que seguiram a sua vocação de desenvolver e partilhar o melhor da inteligência humana em benefício de todos.