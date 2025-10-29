Ombros de Gigantes — O melhor aluno deve se tornar o professor

O novo Plano Nacional de Educação (PNE), 2026–2035, está em debate e traz à tona um desafio decisivo: atrair os melhores talentos para a docência. Em um Brasil de grande desvalorização simbólica e material do professor, é urgente resgatar o prestígio intelectual da profissão.

Ensinar deve ser o destino natural dos grandes alunos — daqueles que, pela inteligência, ética, curiosidade e vocação, se tornam especialmente capazes de perpetuar e renovar o saber humano.

Nesse contexto, a confissão de Isaac Newton ecoa: "Se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes". Newton reconhecia a herança de Descartes e de todos os mestres que vieram antes dele, mostrando que o conhecimento avança não por isolamento, mas pela grande cadeia de mestres e discípulos que atravessa os séculos.