Da caça aos doces à Parada de Halloween para a criançada de Bauru

Com "Doces ou travessuras?", as comemorações de Halloween no Boulevard Shopping já estão confirmadas.

Nesta quinta-feira (30), a partir das 17h, haverá a Caça aos Doces de Halloween. Dividida em 4 turmas, o ponto de encontro será no “Lounge do Terror”, localizado na Praça de Alimentação (piso L3). Para a atividade, as crianças devem retirar seu passaporte e iniciar o percurso pelas lojas participantes. Após completar todos os adesivos, os pequenos retornam ao ponto de partida para retirar seu kit de “Doces ou Travessuras”. Nos corredores do Shopping, haverá presença de personagens temáticos para completar a diversão.