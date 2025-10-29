Da caça aos doces à Parada de Halloween para a criançada de Bauru

Com "Doces ou travessuras?", as comemorações de Halloween no Boulevard Shopping já estão confirmadas.
Nesta quinta-feira (30), a partir das 17h, haverá a Caça aos Doces de Halloween. Dividida em 4 turmas, o ponto de encontro será no “Lounge do Terror”, localizado na Praça de Alimentação (piso L3). Para a atividade, as crianças devem retirar seu passaporte e iniciar o percurso pelas lojas participantes. Após completar todos os adesivos, os pequenos retornam ao ponto de partida para retirar seu kit de “Doces ou Travessuras”. Nos corredores do Shopping, haverá presença de personagens temáticos para completar a diversão.
O evento será realizado de forma independente, com acompanhamento obrigatório dos pais ou responsáveis. As inscrições foram abertas no site do Boulevard Shopping (https://
Já na sexta-feira (31), “Dia de Halloween”, a partir das 19h, será realizada a "Parada de Halloween", em parceria com os recreadores da Turma Brinka+. Os personagens “assustadores”, como o Chapeleiro Maluco, Davy Jones, Megan e Elphaba, estarão circulando pelos corredores do Shopping, interagindo com o público e distribuindo gostosuras para as crianças e clientes. O ponto de encontro será em frente à loja Magazine Luiza (piso L1). Para a atividade, não é necessário inscrição antecipada.
"O Halloween do Boulevard Shopping promete muita diversão, com ações gratuitas para que toda a família possa aproveitar juntos", afirma Bruna Evangelista, gerente de marketing do Boulevard Shopping.
Confira a programação
30/10 (quinta-feira) I 17h - 20h
Caça aos Doces de Halloween
Encontro no “Lounge do Terror” - Praça de Alimentação (piso L3)
Inscrições encerradas
31/10 (sexta-feira) I A partir das 19h
Parada de Halloween
Nos corredores do Boulevard Shopping, com encontro em frente à loja Magazine Luiza (piso L1)
Evento gratuito e aberto ao público (Não é necessário inscrição antecipada)
SERVIÇO
