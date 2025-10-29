31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRAVESSURAS

Da caça aos doces à Parada de Halloween para a criançada de Bauru


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência L'Acqua
Parada de Halloween faz parte da programação do centro de compras
Parada de Halloween faz parte da programação do centro de compras

Com "Doces ou travessuras?", as comemorações de Halloween no Boulevard Shopping já estão confirmadas.

Nesta quinta-feira (30), a partir das 17h, haverá a Caça aos Doces de Halloween. Dividida em 4 turmas, o ponto de encontro será no “Lounge do Terror”, localizado na Praça de Alimentação (piso L3). Para a atividade, as crianças devem retirar seu passaporte e iniciar o percurso pelas lojas participantes. Após completar todos os adesivos, os pequenos retornam ao ponto de partida para retirar seu kit de “Doces ou Travessuras”. Nos corredores do Shopping, haverá presença de personagens temáticos para completar a diversão. 

O evento será realizado de forma independente, com acompanhamento obrigatório dos pais ou responsáveis. As inscrições foram abertas no site do Boulevard Shopping (https://boulevardshoppingbauru.com.br/eventos/caca-aos-doces-halloween.htm), mas já estão esgotadas para esta edição. Para participar da lista de espera, entre em contato pelas redes sociais do Boulevard Shopping. 

Já na sexta-feira (31), “Dia de Halloween”, a partir das 19h, será realizada a "Parada de Halloween", em parceria com os recreadores da Turma Brinka+. Os personagens “assustadores”, como o Chapeleiro Maluco, Davy Jones, Megan e Elphaba, estarão circulando pelos corredores do Shopping, interagindo com o público e distribuindo gostosuras para as crianças e clientes. O ponto de encontro será em frente à loja Magazine Luiza (piso L1). Para a atividade, não é necessário inscrição antecipada.

"O Halloween do Boulevard Shopping promete muita diversão, com ações gratuitas para que toda a família possa aproveitar juntos", afirma Bruna Evangelista, gerente de marketing do Boulevard Shopping. 

Confira a programação

30/10 (quinta-feira) I 17h - 20h

Caça aos Doces de Halloween

Encontro no “Lounge do Terror” - Praça de Alimentação (piso L3)

Inscrições encerradas

 

31/10 (sexta-feira) I A partir das 19h 

Parada de Halloween

Nos corredores do Boulevard Shopping, com encontro em frente à loja Magazine Luiza (piso L1)

Evento gratuito e aberto ao público (Não é necessário inscrição antecipada)

SERVIÇO

O “Halloween” do Boulevard Shopping será realizado nos dias 30 e 31 de outubro. No dia 30, acontece a "Caça aos Doces de Halloween", a partir das 17h, com ponto de encontro no “Lounge do Terror”, na Praça de Alimentação (piso L3). Para participar da lista de espera, entre em contato pelas redes sociais do Boulevard Shopping. Na sexta-feira (31), haverá a "Parada de Halloween", a partir das 19h, pelos corredores do Boulevard. O evento é gratuito e aberto ao público.

 

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários