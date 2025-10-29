Sede da Unimed Bauru realiza simulado de abandono nesta sexta

Nesta sexta-feira, 31 de outubro, às 15h30, a Sede da Unimed Bauru (Rua Gustavo Maciel, 11-30) realizará um simulado de abandono de área, promovido pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) e pela Brigada de Emergência da cooperativa. A atividade contará com a participação de colaboradores e clientes.

Durante o exercício, serão emitidos dois sinais de alarme. O primeiro toque, em som intermitente, servirá para reunir apenas os integrantes da Brigada de Emergência. Nesse momento, os demais colaboradores e clientes devem permanecer em seus setores, aguardando novas orientações. O segundo toque de alarme, também intermitente, indicará o início do abandono da área, quando todos deverão seguir as instruções dos brigadistas e se dirigir ao Ponto de Encontro.

O objetivo do simulado é treinar os ocupantes da unidade para agir de forma segura e organizada em uma situação real de emergência que exija a evacuação do local.