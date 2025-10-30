Bauru Master conquista 22 medalhas no circuito Unami

Nadadores da equipe do Bauru Master se destacaram na Sétima Etapa de 2025 do Circuito da Unami – União da Natação Master do Interior realizada sábado (25), em Santa Bárbara d'Oeste, permanecendo em primeiro lugar no Ranking de Eficiência, o mais cobiçado troféu da categoria máster do Circuito da Unami.
A equipe bauruense, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Bauru, por intermédio da Semel, contou com os seguintes atletas e respectivas medalhas conquistadas: Norival Agnelli (1 ouro e 2 pratas); Renato Fonseca Gomes (2 ouros); Antonio Carlos Rocha (3 ouros); José Angelo Oliva (1 ouro e 2 pratas); Bruno Santononi (2 pratas e 1 bronze); José Romano Buozi (1 prata e 1 bronze) e Fábio Dantas (1 prata e 1 bronze).
Além das conquistas individuais, a natação máster de Bauru brilhou no revezamento de 4x50 metros livre na categoria de 280+ (Agnelli, Ângelo, Rocha e César) conquistando ouro. A próxima etapa da Unami será realizada dia 13 de dezembro em Americana, SP.