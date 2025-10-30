Atletas de MTB de Bauru conquistam pódios em competição em Garça

Cinco atletas de Bauru se destacaram na Piramba Jetflex, competição de mountain bike (MTB) realizada no último domingo (26) em Garça. O grupo conquistou cinco troféus em diferentes categorias.

Na categoria PCD, Everton Henrique, conhecido como O Pirata, ficou em 1º Lugar, seguido por Deivid Vieira, em 2º lugar, e Rudine, em 3º. Na E-bike, Junior, da equipe Bike Cia, terminou em segundo lugar. Já Marcelino ficou em quarto lugar entre os competidores de 30 a 39 anos.

O atleta Igor Gomes também de Bauru precisou abandonar a prova após uma colisão que provocou problemas mecânicos na bicicleta.