31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PIRAMBA JETFLEX

Atletas de MTB de Bauru conquistam pódios em competição em Garça

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Grupo conquistou cinco troféus em diferentes categorias
Grupo conquistou cinco troféus em diferentes categorias

Cinco atletas de Bauru se destacaram na Piramba Jetflex, competição de mountain bike (MTB) realizada no último domingo (26) em Garça. O grupo conquistou cinco troféus em diferentes categorias.

Na categoria PCD, Everton Henrique, conhecido como O Pirata, ficou em 1º Lugar, seguido por Deivid Vieira, em 2º lugar, e Rudine, em 3º. Na E-bike, Junior, da equipe Bike Cia, terminou em segundo lugar. Já Marcelino ficou em quarto lugar entre os competidores de 30 a 39 anos.

O atleta Igor Gomes também de Bauru precisou abandonar a prova após uma colisão que provocou problemas mecânicos na bicicleta.

Com o bom desempenho, os ciclistas de Bauru agora voltam suas atenções para a final do campeonato Pedal Limite, que será disputada em Botucatu, no dia 2 de novembro, e definirá os campeões da temporada.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários