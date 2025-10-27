27 de outubro de 2025
SUPERLIGA 2025/26

Sesi Bauru enfrenta Sada Cruzeiro fora de casa em segunda rodada

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Felipe Wiira/Sesi-SP
Sesi Bauru visita Sada Cruzeiro em segunda rodada da Superliga
Sesi Bauru visita Sada Cruzeiro em segunda rodada da Superliga

Após uma grande vitória na estreia, o Sesi Bauru terá mais um desafio pela Superliga 25/26. O time de Bauru enfrenta o Sada Cruzeiro, no duelo dos últimos campeões da liga nacional, nesta segunda-feira (27), às 21h. A partida, válida pela segunda rodada do campeonato, será no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), e tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

Na primeira rodada, o Sesi Bauru bateu o Joinville Vôlei em 3 sets a 0 em um grande jogo da equipe. O Sada Cruzeiro também venceu sua primeira partida, jogando em casa, contra o time do JF Vôlei, por 3 sets a 1.

O encontro entre Sesi Bauru e Sada Cruzeiro ocorreu três vezes na última temporada, com o time mineiro saindo na vantagem nos três confrontos, válidos pela Supercopa 2024 e pelas duas rodadas da Superliga 24/25. Na liga nacional, os jogos foram com muita emoção, com ambas as partidas sendo decididas no tie break.

Em números, a estreia do Sesi Bauru foi de equilíbrio, com Guiga e Marcos Jr dividindo a maior pontuação, com 11 pontos para cada, seguidos por Pedro, que anotou 10. Nos bloqueios, os centrais Lucas Barreto e Thiery pontuaram três vezes; enquanto isso, o único ponto de saque foi de Thiery.

