Sesi Bauru enfrenta Sada Cruzeiro fora de casa em segunda rodada

Após uma grande vitória na estreia, o Sesi Bauru terá mais um desafio pela Superliga 25/26. O time de Bauru enfrenta o Sada Cruzeiro, no duelo dos últimos campeões da liga nacional, nesta segunda-feira (27), às 21h. A partida, válida pela segunda rodada do campeonato, será no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), e tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

Na primeira rodada, o Sesi Bauru bateu o Joinville Vôlei em 3 sets a 0 em um grande jogo da equipe. O Sada Cruzeiro também venceu sua primeira partida, jogando em casa, contra o time do JF Vôlei, por 3 sets a 1.

O encontro entre Sesi Bauru e Sada Cruzeiro ocorreu três vezes na última temporada, com o time mineiro saindo na vantagem nos três confrontos, válidos pela Supercopa 2024 e pelas duas rodadas da Superliga 24/25. Na liga nacional, os jogos foram com muita emoção, com ambas as partidas sendo decididas no tie break.