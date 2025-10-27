Du Mauad: devidamente “Fonsequizados”!

Quem assiste o Palmeiras jogar sob o comando de Abel Ferreira (que completará incríveis cinco anos de clube justamente nessa quinta), sabe que uma virada é completamente possível. Porém, a história na Liberta é diferente. Desde que a maior competição de clubes da América passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhuma equipe conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa...

Dez equipes conseguiram uma vitória por três ou mais gols de diferença em semifinais de Libertadores na primeira partida. Todas elas se classificaram no segundo jogo, mesmo com derrota. O Palmeiras, por sinal, viveu essa mesma situação em 2020, quando fez 3 a 0 no River Plate na Argentina, depois perdeu em casa por 2 a 0 e foi à decisão. As maiores vitórias em um jogo de ida de semifinal foram as do São Paulo (3 a 0 em 1992), Deportivo Cali (4 a 0 em 1999), Boca Juniors (4 a 1 em 2000), Athletico (3 a 0 em 2006), San Lorenzo (5 a 0 em 2014), Grêmio (3 a 0 em 2017), o próprio Palmeiras em 2020, Flamengo (4 a 0 em 2022), Botafogo (5 a 0 em 2024) e o Galo (3 a 0 em 2024). Todos confirmaram a vaga na final após o jogo da volta...

Nenhuma equipe que perdeu por 3 ou mais gols de diferença o jogo da ida conseguiu reverter. As maiores viradas em semifinais de Libertadores foram por dois gols de diferença. Em 2007, o Boca Juniors levou 3 a 1 do Cúcuta, da Colômbia, mas reagiu a ponto de vencer por 3 a 0 na Bombonera. Na final, conquistou o título sobre o Grêmio. Seis anos depois, o Atlético-MG visitou o Newell's Old Boys e perdeu por 2 a 0 na Argentina. Uma semana depois, em Belo Horizonte, devolveu o placar e precisou dos pênaltis para ir à final, que também ganharia, contra o Olimpia...