Du Mauad: devidamente “Fonsequizados”!

João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia!
Se alguém ainda tinha dúvida, ela acabou na tarde de ontem (26). João Fonseca provou que veio pra ficar e marcar o seu nome no tênis mundial. O jovem tenista, com apenas 19 anos é o primeiro brasileiro a conquistar a final de um torneio masculino de nível 500 na ATP. João fez história na Suíça e conquistou o título do ATP 500 da Basileia ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Mostrando muita confiança, maturidade e solidez de jogo na grande final, Fonseca quebrou diversas vezes o saque do espanhol e comandou a partida do início ao fim. O que andou a direita do João Fonseca foi um absurdo...
Com a vitória sobre o número 18 do ranking, Fonseca se torna o primeiro brasileiro a vencer um torneio masculino deste nível em simples. Este é o maior título da carreira do tenista carioca. Além desse ATP 500 na Suíça, em quadra indoor, João também foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, em fevereiro. A trajetória do “moleque” em 2025 foi impressionante: de 145º no ranking no início do ano, o brasileiro saltou para o 34º lugar ao chegar à decisão. Agora, com o título, entrou no top 30, ficando na 28ª posição da ATP...
A trajetória do João Fonseca no ATP 500 da Basileia foi impressionante: na semifinal venceu o também espanhol Jaume Munar por 2 sets a 0 (7/6 e 7/5), nas quartas de final, superou o canadense Denis Shapovalov, que desistiu da partida na reta final. O brasileiro não precisou jogar as oitavas (o tcheco Jakub Mensik abandonou o torneio por conta de uma lesão no pé) e na estreia, o venceu o então atual campeão do torneio, o francês Giovanni Perricard, por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3)...
Superado por Fonseca neste domingo, Fokina carrega um retrospecto incômodo em finais. O espanhol nunca conquistou um título no circuito. Agora acumula cinco vice-campeonatos, quatro deles este ano. Além da derrota na Basileia, o espanhol também perdeu em Delray Beach, Acapulco e Washington, além do Masters 1000 de Monte Carlo em 2022. A notícia boa pro espanhol de 26 anos é que ele está com o melhor ranking da carreira, ocupando a 15ª posição...
Esse é o maior título de um tenista brasileiro desde Gustavo Kuerten no Masters de Cincinnati em 2001. Com a conquista na Basileia, João também garante um salto no ranking (que começou a semana como 46º do mundo). Ele sobe pro 28º lugar e, provisoriamente, está entrando na zona de cabeças de chave do Australian Open de 2026. Com o resultado, também se torna apenas o sétimo brasileiro a figurar no top 30 da ATP na Era Aberta. Um título inédito e inesquecível. Estamos todos devidamente “Fonsequizados”...
A dificílima (e inédita) tarefa do Palmeiras na Libertadores...
Sem dúvida não será uma tarefa fácil. Longe disso. O Palmeiras após ser derrotado pela LDU por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal da Liberadores, lá em Quito, no Equador, terá uma missão das mais ingratas na partida de volta, no Allianz Parque, na quinta (30). O Verdão precisará de uma vitória por quatro ou mais gols de diferença pra não ser eliminado pela LDU e ver escapar o sonho do inédito tetracampeonato continental pra um time brasileiro...
Quem assiste o Palmeiras jogar sob o comando de Abel Ferreira (que completará incríveis cinco anos de clube justamente nessa quinta), sabe que uma virada é completamente possível. Porém, a história na Liberta é diferente. Desde que a maior competição de clubes da América passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhuma equipe conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa...
Dez equipes conseguiram uma vitória por três ou mais gols de diferença em semifinais de Libertadores na primeira partida. Todas elas se classificaram no segundo jogo, mesmo com derrota. O Palmeiras, por sinal, viveu essa mesma situação em 2020, quando fez 3 a 0 no River Plate na Argentina, depois perdeu em casa por 2 a 0 e foi à decisão. As maiores vitórias em um jogo de ida de semifinal foram as do São Paulo (3 a 0 em 1992), Deportivo Cali (4 a 0 em 1999), Boca Juniors (4 a 1 em 2000), Athletico (3 a 0 em 2006), San Lorenzo (5 a 0 em 2014), Grêmio (3 a 0 em 2017), o próprio Palmeiras em 2020, Flamengo (4 a 0 em 2022), Botafogo (5 a 0 em 2024) e o Galo (3 a 0 em 2024). Todos confirmaram a vaga na final após o jogo da volta...
Nenhuma equipe que perdeu por 3 ou mais gols de diferença o jogo da ida conseguiu reverter. As maiores viradas em semifinais de Libertadores foram por dois gols de diferença. Em 2007, o Boca Juniors levou 3 a 1 do Cúcuta, da Colômbia, mas reagiu a ponto de vencer por 3 a 0 na Bombonera. Na final, conquistou o título sobre o Grêmio. Seis anos depois, o Atlético-MG visitou o Newell's Old Boys e perdeu por 2 a 0 na Argentina. Uma semana depois, em Belo Horizonte, devolveu o placar e precisou dos pênaltis para ir à final, que também ganharia, contra o Olimpia...
Portanto, pra chegar à final da Libertadores, o Palmeiras precisará de um feito inédito. O time de Abel Ferreira irá buscar um "milagre" jamais feito por qualquer equipe em uma semifinal em toda história do torneio da Conmebol: reverter um 3 a 0. Independentemente do resultado do jogo de volta, a partida de ida já entrou pra história. A LDU foi o primeiro time a fazer três gols no Palmeiras em um primeiro tempo de jogo da Libertadores. Trata-se também da maior derrota de um time brasileiro para um estrangeiro nas fases semifinais ou final do torneio. Difícil demais. Mas é o Palmeiras. Nunca duvide...
Eu acredito na “remontada”...
Não é a famosa “zica reversa”. Todos sabem que não torço pro Palmeiras. Nem quando o Verdão é o “Brasil na Libertadores”. Ou em qualquer outra competição. Nunca torcerei. Mas apesar do cenário desfavorável, acredito que o time do técnico Abel Ferreira irá (mais uma vez) fazer história. O português também demonstrou confiança na classificação ao dizer a famosa frase: "Temos 90 minutos no Allianz Parque. E 90 minutos é muito tempo”. Na verdade não serão 90 minutos. Com certeza serão mais de 100 minutos. E todos sabem que a vantagem da LDU pode desmoronar...
Basta um gol logo cedo ou uma expulsão. E toda a tranquilidade e confiança dos equatorianos pode ficar abalada. O Palmeiras jogou muito mal lá em Quito. Pode e deve jogar muito melhor. O time alviverde esteve muito longe da sua média. Como disse o Abel: “Eu acredito que é possível em nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais", O pior é que eu também acredito. Porque não acreditar? Qualquer torcedor, seja ele palmeirense ou não, sabe que o Palmeiras tem o “pacto”. Não me perguntem com quem, mas que existe, isso existe. E a remontada pode vir também por isso...
A derrota pra LDU foi a primeira do Palmeiras na atual edição da Copa Libertadores. Assim sendo, o time de Abel Ferreira não apenas estava invicto, como não perdia como visitante, pra equipes estrangeiras, desde o Bolívar na fase de grupos de 2023. Será pra fazer história. Desde que o técnico português chegou, o Verdão nunca conseguiu reverter a situação no mata-mata da Libertadores ao perder o primeiro jogo: foi eliminado pelo Botafogo em 2024, pelo Boca em 2023 e pelo Athletico-PR em 2022, sempre dentro do Allianz. Mas todos sabem que se existe uma equipe que pode reverter essa derrota é esse Palmeiras do Abel. Eu aposto na remontada. Com uma escalação diferente, jogando em casa, em um gramado que os equatorianos não estão acostumados. Com todo o cenário e atmosfera favorável. 90 minutos no Allianz é muito tempo. 100 minutos então...
A Ponte Preta finalmente conquista um título nacional!
Demorou 125 anos, mas valeu à pena. A Ponte Preta finalmente conseguiu o seu primeiro título nacional! A “Macaca” bateu o Londrina e se sagrou campeã da Série C do Campeonato Brasileiro. O alvinegro de Campinas conquista assim o primeiro título nacional de sua história. No sábado (25), a Ponte venceu o Londrina por 2 a 0, no Moisés Lucarelli lotado, e faturou o título da Série C, no jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0....
Esse é o primeiro troféu de nível brasileiro do clube do interior paulista, que é tetracampeão do Paulistão A2 (1927, 1933, 1969 e 2023) e também tetra do Torneio do Interior do Paulistão (2009, 2013, 2015 e 2018). A taça é a cereja no bolo pra Ponte, que agora voltará à Série B. A equipe de Campinas realizou uma campanha histórica, mesmo convivendo com meses e meses de salários atrasados. Além do acesso e do título, o grande rival, o Guarani, permanece na Série C...
Em campo, o primeiro tempo foi bastante nervoso no Moisés Lucarelli, com poucas chances de gol e nervosismo nas arquibancadas. A torcida alvinegra, porém, explodiu logo aos 3 da etapa final, quando Toró (ex-São Paulo) arriscou de fora da área e viu o goleiro Luiz Daniel tomar um frango. A festa ficou completa aos 27 minutos, quando o experiente meia Élvis (grande destaque do time) cobrou pênalti com categoria e ampliou, garantindo o título da Macaca...
Fim de jogo, 1 a 0 pra Ponte e a torcida explodiu de alegria. Ao som de "Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você", os torcedores alvinegros finalmente encerraram o jejum e gritaram "é campeão!"...
A garantia de futuro do Esporte Clube Noroeste...
Ninguém discute que as categorias de base são fundamentais pra um time profissional de futebol. É a base que irá formar talentos e garantir a sustentabilidade financeira do clube, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento integral dos jovens atletas (no aspecto técnico e tático, social e psicológico). Ela possibilita que o clube desenvolva seus próprios jogadores, criando uma identidade forte, e ainda gerando receita através da venda futura desses atletas. Pra isso é necessário que o clube tenha um Centro de Treinamento e tenha o “selo” de clube formador. E é exatamente isso que a Diretoria da SAF do Noroeste está corretamente construindo...
Na noite de amanhã (dia 28), o Esporte Clube Noroeste apresentará todo o projeto do Complexo Damião Garcia. Além do campo principal, serão 2 campos anexos de treinamento, um campo society, Academia, Refeitório, Piscina para Reabilitação e nada menos que 48 quartos pros jogadores profissionais e os da base. Destaque também pro Hotel que ficará situado atrás das arquibancadas do antigo ‘setor dos eucaliptos’. E o grande pedido da torcida noroestina será finalmente atendido. O projeto prevê a retirada dos alambrados e a colocação de uma proteção de vidro avançando 10 metros pra “perto do gramado”, deixando o torcedor bem junto ao campo...
A combinação do belo projeto do Complexo no Alfredo de Castilho e o investimento nas categorias de base coloca finalmente o Noroeste em outro patamar. Decisão corretíssima. Os frutos virão com toda certeza e colocarão o nosso Norusca no caminho certo. Caminho esse já trilhado pelos grandes clubes, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e outros; assim como as sensações do interior paulista (Mirassol e Novorizontino). A base é o alicerce do futebol brasileiro, o presente e o futuro. Um futuro muito promissor...
Momento Maguila – Léo Sena
O SALVE de hoje vai pra primeira contratação do Noroeste pra temporada 2026. Seja muito bem vindo Léo Sena. O jogador, que atua no meio campo, fez a base no Goiás, jogou no Atlético-MG, esteve na Austrália nessa temporada e jogou com o técnico Guilherme no Água Santa, na Série D no ano passado.
Assista os conteúdos e se INSCREVA no Canal DU MAUAD TV no Youtube
Contato : @dumauadtv (Instagram) dumauadesportes@gmail.com