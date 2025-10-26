Homem é preso em Bauru após furtar queijo em feira

Um caso inusitado movimentou a feira livre do Centro de Bauru (rua Gustavo Maciel) na manhã deste domingo (26). Um homem foi preso em flagrante após furtar um queijo minas, avaliado em R$ 100, de uma barraca.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), o suspeito teria pego o queijo que estava exposto e saído caminhando calmamente, como se nada tivesse acontecido. A feirante percebeu a ação, correu atrás dele e exigiu a devolução do produto. Nesse momento, o homem começou a fugir, mas foi rapidamente alcançado e contido por populares.
A comerciante relatou à Polícia Militar que essa não foi a primeira vez que o mesmo homem tentou furtar itens de sua barraca. Já o suspeito alegou que cometeu o furto porque estava com fome.
Levado ao plantão policial, ele foi autuado por furto e permaneceu preso, já que não pagou a fiança estipulada. O caso será apresentado em audiência de custódia.