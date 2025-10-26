Golpe no caixa eletrônico: PM prende suspeito de enganar idoso

No final da tarde deste sábado (25), os policiais militares da Primeira Companhia prenderam um homem suspeito de aplicar um golpe contra um idoso dentro de uma agência bancária localizada no quarteirão 32 da Avenida Nações Unidas. A ação foi desencadeada após o sistema de monitoramento do banco acionar a PM por um possível furto a correntista.
Segundo o boletim de ocorrência, com base nas características repassadas pelo sistema de segurança, os policiais localizaram dois suspeitos no quarteirão 10 da Rua Júlio de Mesquita Filho. Ao perceber a aproximação da equipe, um dos indivíduos conseguiu fugir. O outro foi abordado e, com ele, os policiais encontraram R$ 2.650,00 em dinheiro e um aparelho celular. Questionado sobre a origem do valor, o homem entrou em contradição, apresentando diversas versões.
Durante o reconhecimento pela vítima, o suspeito tentou escapar e foi contido pelos policiais, momento em que sofreu uma lesão no dedo indicador e um dos agentes machucou a mão.
De acordo com o registro policial, a vítima, de 65 anos, relatou que estava no caixa eletrônico quando foi abordada por um homem que alegava ter feito um depósito indevido em favor de uma igreja e pediu ajuda para cancelar a transação. Seguindo as orientações do golpista, o idoso realizou operações no caixa, acreditando ajudar. Em seguida, o homem alegou falha na máquina e orientou a vítima a usar outro terminal, instante em que o suspeito abordado pelos policiais entrou na agência e, usando o caixa com falha, realizou o saque indevido de R$ 2.500,00.
A vítima só percebeu o golpe após receber uma ligação do sistema de segurança do banco. O suspeito foi levado ao Pronto-Socorro e, posteriormente, autuado em flagrante por furto qualificado.