Zoológico e Jardim Botânico vão abrir nesta segunda em Bauru

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma), informa que o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico estarão abertos nesta segunda-feira (27). O Zoológico e o Jardim Botânico abrem às segundas-feiras nos meses de férias escolares, em janeiro, julho e dezembro, e também vão funcionar nesta segunda-feira, que será ponto facultativo do Dia do Servidor Público.

O Zoológico possui mais de 700 animais de diversas espécies, e possibilita a compra de ingressos de forma antecipada e online, além do pagamento por cartão de débito, crédito e pix. Os valores são R$ 7,00 para crianças a partir de 5 anos e adultos. A meia entrada custa R$ 3,50 para idosos, professores e estudantes, mediante comprovação. Crianças até 5 anos não pagam ingresso.

O Jardim Botânico Municipal de Bauru é um dos grandes atrativos turísticos da região, e tem a missão de conservação da flora, integrando educação e pesquisa, em uma reserva do cerrado paulista com 321 hectares. A entrada é gratuita.