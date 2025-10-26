João Fonseca é campeão na Suíça, maior título de sua carreira

O jovem tenista brasileiro de 19 anos João Fonseca tornou-se campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça, no começo da tarde deste domingo (26). Ele venceu o espanhol Davidovich Fokina por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).
Fonseca é o segundo mais jovem a conquistar um ATP 500, ficando atrás apenas do espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Barcelona e no Rio de Janeiro em 2022, antes de completar 19 anos. E é o primeiro brasileiro a conquistar um torneio desse nível.
O ATP 500 foi criado em 2009 e aparece, em grau de importância, logo abaixo de um Grand Slam e de torneios Masters 1000 no calendário mundial do tênis. Com o título, ele garantiu 500 pontos no ranking.
Fonseca dará um grande salto no ranking da ATP. Na última atualização, na segunda-feira (20), o brasileiro ocupava o 46º lugar. Com os 500 pontos obtidos na Basileia, Fonseca poderá chegar ao top-30 mundial, sua melhor colocação na carreira.
Com a vitória, o jovem não levará para casa apenas o troféu. Ele receberá uma quantia de 471.825 de euros (aproximadamente R$ 2,95 milhões na atual cotação).
Esse é o maior título da carreira dele. O carioca já faturou o Challenger 75 de Lexington 2024, o Challenger 125 de Camberra 2025, o Challenger 175 de Phoenix 2025 e o ATP 250 de Buenos Aires 2025.