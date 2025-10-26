João Fonseca é campeão na Suíça, maior título de sua carreira

O jovem tenista brasileiro de 19 anos João Fonseca tornou-se campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça, no começo da tarde deste domingo (26). Ele venceu o espanhol Davidovich Fokina por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Fonseca é o segundo mais jovem a conquistar um ATP 500, ficando atrás apenas do espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Barcelona e no Rio de Janeiro em 2022, antes de completar 19 anos. E é o primeiro brasileiro a conquistar um torneio desse nível.

O ATP 500 foi criado em 2009 e aparece, em grau de importância, logo abaixo de um Grand Slam e de torneios Masters 1000 no calendário mundial do tênis. Com o título, ele garantiu 500 pontos no ranking.