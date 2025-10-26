Unidos do Tangarás vence e avança às semifinais da Copa Semel

A equipe do Unidos do Tangarás venceu o Geisel por 2 a 1 e assegurou a segunda vaga para as semifinais da Copa Semel. O jogo foi realizado neste domingo (26), no estádio Mirante Ferroviário. Os gols do Tangarás foram marcados por Thomas e Samuel, enquanto Yan descontou para o Geisel. Na primeira partida do dia, o Parquinho derrotou a equipe da Mulekadinha da Baixada e garantiu a primeira vaga.
A competição retorna no dia 9 de novembro, quando serão definidas as duas vagas restantes para a semifinal. O Tangarás se junta ao Parquinho e aguarda os vencedores dos confrontos Redentor x Comercial e Beija-Flor x Independência.
A partida colocou frente a frente duas equipes postulantes ao título. Do lado do Tangarás, estreante na competição, havia grande expectativa: o time fez a melhor campanha da fase de classificação e chegou às quartas de final de forma invicta. Já o Geisel garantiu a vaga na fase eliminatória na última rodada, após vitória decisiva.
O jogo começou equilibrado, em meio a um sol escaldante. O Tangarás mostrou suas credenciais desde o início, partindo para o ataque e pressionando a defesa adversária. No meio-campo, Samuel e Maicon se destacaram com passes precisos e jogadas que levaram perigo ao Geisel. Do outro lado, o atacante Ian foi a principal arma ofensiva da equipe visitante. Aos 30 minutos do primeiro tempo, após jogada trabalhada, Thomas abriu o placar para o Tangarás. A partir daí, a partida ficou eletrizante, com o Geisel buscando o empate e o Tangarás tentando ampliar a vantagem. O primeiro tempo terminou 1 a 0.
No início da segunda etapa, as equipes se estudavam. O Geisel criava algumas chances, mas parava nas defesas do goleiro Luiz Fernando. O Tangarás cadenciava a partida e explorava a velocidade de seus jogadores, criando oportunidades perigosas. Aos 14 minutos, a estratégia do técnico do Geisel, Wesley, surtiu efeito: Yan, que havia entrado no banco, empatou a partida.
O jogo tornou-se truncado, com ambos os times cautelosos para não sofrer o gol decisivo. O Tangarás acionou o experiente atacante Leandrinho, que levou trabalho à defesa adversária. O Geisel se defendia e buscava contra-ataques. Aos 40 minutos da segunda etapa, quando a partida se encaminhava para os pênaltis, Leandrinho recebeu um lançamento na ponta direita, venceu o zagueiro, entrou na área e tocou para seu companheiro, que foi derrubado dentro da área, resultando em pênalti para o Tangarás.
Na cobrança, o meia Samuel, destaque do jogo, converteu com precisão, garantindo a vitória e a classificação do Tangarás para as semifinais da Copa Semel.
O time do Tangarás busca uma conquista inédita em sua primeira participação na competição e aposta em uma equipe experiente, com jogadores de bagagem internacional, para chegar à decisão.