Unidos do Tangarás vence e avança às semifinais da Copa Semel

A equipe do Unidos do Tangarás venceu o Geisel por 2 a 1 e assegurou a segunda vaga para as semifinais da Copa Semel. O jogo foi realizado neste domingo (26), no estádio Mirante Ferroviário. Os gols do Tangarás foram marcados por Thomas e Samuel, enquanto Yan descontou para o Geisel. Na primeira partida do dia, o Parquinho derrotou a equipe da Mulekadinha da Baixada e garantiu a primeira vaga.

A competição retorna no dia 9 de novembro, quando serão definidas as duas vagas restantes para a semifinal. O Tangarás se junta ao Parquinho e aguarda os vencedores dos confrontos Redentor x Comercial e Beija-Flor x Independência.

A partida colocou frente a frente duas equipes postulantes ao título. Do lado do Tangarás, estreante na competição, havia grande expectativa: o time fez a melhor campanha da fase de classificação e chegou às quartas de final de forma invicta. Já o Geisel garantiu a vaga na fase eliminatória na última rodada, após vitória decisiva.