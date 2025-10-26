Com show de bloqueios, Sesi Vôlei Bauru vence Batavo Mackenzie

Ao final do jogo, Mayany foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Roslandy Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 18 pontos. Em pontos totais de bloqueio, o Sesi Vôlei Bauru anotou 16 em apenas três sets, contra os seis da equipe adversária.

Com a vitória, o time de Bauru segue com campanha perfeita, somando seis pontos com as duas vitórias nos dois jogos disputados. O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será a reedição da final do Campeonato Paulista 2025, enfrentando o Paulistano Barueri fora de casa. A partida é na sexta-feira, 31, às 18h30, no Ginásio do Paulistano, com transmissão do Sportv 2.

O Sesi Vôlei Bauru venceu novamente na Superliga. Desta vez, com um sistema de bloqueio dominante, o time bauruense bateu o Batavo Mackenzie em 3 sets a 0 (25x21; 25x17; 25x14). A partida foi válida pela segunda rodada da liga nacional, disputada na noite desse sábado, 25, na Arena Paulo Skaf.

Para a segunda rodada da liga nacional, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Nia Reed e Léia. O primeiro set é de total equilíbrio entre as duas equipes, com o Sesi Vôlei Bauru e o Batavo Mackenzie trocando pontos na virada de bola e tendo consistência nos passes. Chegando na reta final da parcial, o Sesi Vôlei Bauru conecta pontos em sequência, abrindo 18 a 16 na pressão de saque e contra-ataque, forçando a parada do time mineiro. O Batavo Mackenzie chega no empate com crescimento da defesa, mas vê o time de Bauru abrir diferença novamente nos bloqueios, até fechar em 25 a 21 no bloqueio de Mayany.

A segunda parcial começa com o Sesi Vôlei Bauru dominante, pressionando nos saques e convertendo os contra-ataques, com o primeiro pedido de tempo do Batavo Mackenzie no 5 a 1. O time mineiro conecta quatro pontos seguidos no bom trabalho defensivo, forçando a parada bauruense. A resposta é imediata também do lado do Sesi Vôlei Bauru, conectando pontos na boa passagem de saque e abrindo 11 a 6 na segunda parada do Batavo Mackenzie. O time bauruense chega a abrir oito pontos de vantagem, mas vê o time mineiro reagir e conectar quatro pontos em sequência, levando à segunda parada do Sesi Vôlei Bauru no 18 a 14. A equipe da casa administra a vantagem até o final, pressionando nos bloqueios e fechando no erro de saque adversário em 25 a 17.

A terceira parcial é de domínio completo do Sesi Vôlei Bauru, abrindo vantagem rapidamente na pressão de saque e bloqueio e forçando o Batavo Mackenzie utilizar seus dois pedidos de tempo em 9 a 4 e 12 a 5. O time mineiro tenta uma reação e chega no 16 a 11 na dificuldade de recepção bauruense, que estabiliza após a parada do Sesi Vôlei Bauru. A equipe da casa segue dominando, pontua em bloqueios e fecha em 25 a 14.