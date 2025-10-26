Ataque inspirado garante Parquinho nas semifinais da Copa Semel

A manhã deste domingo (26) marcou o início das quartas de final da Copa Semel, com dois jogos realizados no estádio Mirante Ferroviário, em Bauru. No primeiro confronto, o Parquinho, um dos times mais tradicionais da cidade, venceu a equipe da Mulekadinha da Baixada José Regino, estreante na competição, pelo placar de 5 a 0. Os da partida foram marcados por Juninho, Bahia (duas vezes), Tota e Andrey. Com o triunfo, o time do Parque Vista Alegre está classificado para as semifinais.

As fases eliminatórias da Copa Semel serão disputadas em jogo único; em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Com a presença de ambas as torcidas, o confronto era cercado de grande expectativa. A partida começou estudada, com o time do Parque Vista Alegre se lançando ao ataque desde os primeiros minutos, enquanto a equipe do José Regino se defendia e buscava o contra-ataque. Um episódio logo no início definiu o rumo do jogo: a Mulekadinha ficou com um jogador a menos após uma disputa na lateral envolvendo atletas das duas equipes.