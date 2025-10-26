Ataque inspirado garante Parquinho nas semifinais da Copa Semel

A manhã deste domingo (26) marcou o início das quartas de final da Copa Semel, com dois jogos realizados no estádio Mirante Ferroviário, em Bauru. No primeiro confronto, o Parquinho, um dos times mais tradicionais da cidade, venceu a equipe da Mulekadinha da Baixada José Regino, estreante na competição, pelo placar de 5 a 0. Os da partida foram marcados por Juninho, Bahia (duas vezes), Tota e Andrey. Com o triunfo, o time do Parque Vista Alegre está classificado para as semifinais.
As fases eliminatórias da Copa Semel serão disputadas em jogo único; em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.
Com a presença de ambas as torcidas, o confronto era cercado de grande expectativa. A partida começou estudada, com o time do Parque Vista Alegre se lançando ao ataque desde os primeiros minutos, enquanto a equipe do José Regino se defendia e buscava o contra-ataque. Um episódio logo no início definiu o rumo do jogo: a Mulekadinha ficou com um jogador a menos após uma disputa na lateral envolvendo atletas das duas equipes.
A equipe do Parquinho aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar aos 30 minutos, com gol de Juninho. O time do José Regino se fechou na defesa e promoveu substituições para recompor o sistema de jogo. O Parquinho continuou atacando e ampliou a vantagem aos 39 minutos, com um gol do meio-campista Bahia.
Após o segundo gol, o time do Parquinho manteve a pressão sobre o adversário, que não conseguia afastar a bola de sua área. Aos 44 minutos, em jogada coletiva bem elaborada, a bola sobrou para o atacante Tota, que anotou o terceiro gol da equipe e o primeiro dele na partida. O primeiro tempo terminou com o Parquinho à frente no marcador, levando a vantagem para o vestiário.
No início da segunda etapa, houve trocas em ambas as equipes. O Parquinho não reduziu o ritmo e continuou pressionando. A equipe do José Regino buscou reagir, mas sem sucesso. Logo aos seis minutos, Bahia, em jogada pela ponta, marcou mais um gol, o segundo dele na partida. Mesmo com a desvantagem, o time visitante tentou criar chances, mas o Parquinho manteve o controle da partida.
A partir daí, com a vantagem no placar, o Parquinho soube administrar o resultado e valorizou a posse de bola. Aos 17 minutos, Andrey marcou o quinto gol, consolidando a vitória e garantindo a classificação para as semifinais.
O jogo terminou em 5 a 0, e agora o Parquinho aguarda a definição dos adversários para as semifinais. O time do Parque Vista Alegre conta com um retrospecto que o credencia a brigar pelo título: há cinco partidas, o goleiro Diego Fernandes não sofre gols, evidenciando a solidez defensiva da equipe comandada pelo técnico Pinduca.
O outro jogo das quartas de final deste domingo será disputado no mesmo estádio, às 10h10, entre Unidos do Tangarás e Geisel. Já as semifinais estão programadas para o dia 9 de novembro, também no Mirante Ferroviário, com dois clássicos que prometem movimentar o amador bauruense: Redentor recebe o Comercial, enquanto Beija-Flor enfrenta o Independência.