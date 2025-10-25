Corinthians bate Vitória no fim do jogo e se distancia do Z4

Vitória e Corinthians fizeram um jogo bastante truncado no Barradão, mas Charles entrou, desencantou no fim e garantiu a vitória paulista por 1 a 0, em jogo tenso que abriu a 30ª rodada do Brasileirão e foi disputado na tarde deste sábado (25). Wilton Pereira Sampaio distribuiu 11 cartões amarelos na partida, marcada ainda pela expulsão de Bidon, já no 2º tempo. Ao todo, o árbitro assinalou 35 faltas.

O resultado deixou o time de Jair Ventura com 31 pontos e ainda dentro do Z4. O Santos ainda joga na rodada e pode se distanciar da equipe rubro-negra.

Os paulistas, por outro lado, avançaram aos 39 pontos e subiram para a 9ª posição. Os times voltam a jogar no próximo fim de semana. O Vitória vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro no sábado, enquanto o Corinthians, um dia depois, recebe o Grêmio.

O 1º tempo foi de muita transpiração e pouquíssima inspiração. O alvinegro até esboçou comandar as ações após duas boas investidas, mas o ritmo caiu diante das 18 faltas marcadas por Wilton Pereira Sampaio, que ainda aplicou quatro cartões amarelos, dois para cada lado. Os minutos finais tiveram novas tentativas corintianas, mas Bidu parou em Thiago Couto, e Yuri Alberto, impedido, finalizou para fora após driblar o goleiro.