Chegada de ressonância marca nova etapa de expansão do HC Bauru

O Hospital das Clínicas (HC) de Bauru, gerido pela Faepa, recebeu nesta sexta-feira (24) um equipamento de ressonância magnética que passará a integrar o conjunto de serviços de diagnóstico da instituição. "A previsão otimista é de que o aparelho comece a funcionar até o final deste ano, ampliando a capacidade de atendimento e reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades", informa o professor José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru USP (FMBru) e um dos pioneiros na implantação do HC na cidade.

A conquista foi celebrada por gestores e representantes da universidade. “A ressonância nuclear magnética chegando ao Hospital das Clínicas de Bauru hoje. Mais uma conquista do HCB, da FMBru/USP e do SUS de Bauru e região. Precisamos contar isso para a cidade”, destacou Marcos Cabello, diretor de Comunicação da Associação Paulista de Medicina (APM), após receber um comunicado do professor José Sebastião dos Santos.

A chegada do equipamento simboliza mais um passo no projeto de fortalecimento do câmpus da USP, iniciado há aproximadamente dez anos, com a criação da Faculdade de Medicina e, posteriormente, do próprio Hospital das Clínicas. Nos últimos três anos esse processo se consolidou de forma acelerada.