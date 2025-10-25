Alça da Bauru-Marília será interditada neste domingo em Bauru

A Eixo SP Concessionária de Rodovias interditará, neste domingo (26), a alça localizada no km 349 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nas proximidades do Distrito Industrial III, em Bauru.

O bloqueio acontecerá das 4h às 10h, para garantir a segurança viária durante a realização da 1ª Corrida Solidária AOKI Run 2025. A interdição afetará o acesso aos bairros Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, Parque Santa Edwiges e Parque Jaraguá, entre outros.

Durante o período estará fechado o acesso à via marginal Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, que liga a rodovia à avenida Nações Norte e aos bairros da região.

Como rota alternativa, os motoristas que trafegarem pela SP-294 no sentido Bauru–Marília ou pela avenida Nações Norte deverão utilizar o dispositivo localizado no km 352, próximo ao Posto Comandante, para acessar os bairros.