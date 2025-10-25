Polícia Rodoviária apreende cavalo solto em rodovia de Bauru

Na tarde deste sábado (25), policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, com apoio da concessionária Via Rondon, apreenderam um cavalo que estava solto às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 342 (próximo da avenida Rodrigues Alves), em Bauru.

A presença do animal na via representava risco à segurança dos motoristas e passageiros, podendo causar graves acidentes. Após buscas na região, o proprietário do equino não foi localizado.

O animal foi recolhido e encaminhado ao Centro de Zoonoses de Bauru, onde permanece sob cuidados adequados. O Policiamento Rodoviário reforça que deixar animais soltos em vias públicas é crime e coloca em risco tanto a vida dos condutores quanto a dos próprios animais.