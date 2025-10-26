Milho ganha protagonismo

O milho ocupa hoje uma posição estratégica no agronegócio brasileiro e deixou há alguns de ser visto apenas como "safrinha". O cultivo avançou em área, tecnologia e produtividade, transformando-se em cultura protagonista em diversas regiões do país.

De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na produção nacional na safra 2024/25, a expectativa é de uma colheita total de aproximadamente 137 milhões de toneladas do cereal, a maior já registrada.

Em Mato Grosso, principal estado produtor, a colheita se encaminha para produção estimada de 53,55 milhões de toneladas, o que representa 49% do total do milho segunda safra no país.