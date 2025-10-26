Milho ganha protagonismo

O milho ocupa hoje uma posição estratégica no agronegócio brasileiro e deixou há alguns de ser visto apenas como "safrinha". O cultivo avançou em área, tecnologia e produtividade, transformando-se em cultura protagonista em diversas regiões do país.
De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na produção nacional na safra 2024/25, a expectativa é de uma colheita total de aproximadamente 137 milhões de toneladas do cereal, a maior já registrada.
Em Mato Grosso, principal estado produtor, a colheita se encaminha para produção estimada de 53,55 milhões de toneladas, o que representa 49% do total do milho segunda safra no país.
Segundo o engenheiro agrônomo, Gustavo Capanema, Coordenador Técnico Getap - Grupo Tático de Aumento de Produtividade, a iniciativa nasceu para fomentar o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias no agro, o avanço do milho traz impactos diretos para toda a cadeia produtiva.
"Ele é base da indústria de rações, sustentando a produção de aves, suínos e bovinos, setores que projetam o Brasil como potência global em proteína animal. Ganha também relevância no setor energético, com o etanol de milho, cada vez mais presente na matriz de biocombustíveis contribuindo para diversificação e sustentabilidade", destacou.
Com essa versatilidade, a cultura deixou de ser apenas complementar ao calendário da soja e passou a ser uma das principais engrenagens do campo brasileiro.
"Seja na geração de emprego e renda, na oferta de alimentos, ou no fornecimento de energia limpa, o milho consolida-se como protagonista do agronegócio nacional, peça-chave da segurança alimentar e do desenvolvimento econômico do país", acrescentou.
Crescimento consolidado
O Getap que tem entre suas principais ações o Concurso de Produtividade do Milho, realizado duas vezes por ano (safras de verão e de inverno), que reconhece e premia produtores que alcançam altos rendimentos, têm comprovado o crescimento do cereal.
O concurso que é auditado garantindo credibilidade aos resultados e permitindo a troca de conhecimento e boas práticas entre agricultores de diferentes regiões, visa valorizar o produtor rural e mostrar que é possível elevar a produtividade com eficiência e sustentabilidade.
Conforme explica Capanema, a evolução dos números do concurso desde o início são surpreendentes. Na primeira edição Inverno Safra 2020/21, foram 52 inscrições. No ano seguinte, passou para 228 e na safra 2024/2025, atingiu 1.859 participantes acumulados. Na edição Verão não foi diferente, na Safra 2021/22 foram 75 inscritos, no ano seguinte saltou para 296, já na última edição foram 1.241 inscrições acumuladas. "Cada concurso tem gerado mais dados, comprovando o interesse dos produtores em melhorarem suas áreas. Com essas auditorias, criamos um histórico de decisões mais assertivas no campo", destaca o Coordenador Técnico Getap.
O Concurso de Produtividade do Milho Verão 2025/26, que está com inscrições abertas, promete comprovar o bom momento da cultura e também ter números recordes. Os produtores interessados ainda podem participar. As inscrições são realizadas pelo site oficial (www.getap.agr.br) e o sistema permite cadastrar mais de uma área com um único preenchimento.
Também haverá a possibilidade de inscrição via patrocinadores do evento, com uso de cupom de custeio. Para agricultores independentes (sem patrocínio), será disponibilizado código/cupom para inscrição sem custos; caso optem por auditoria, os serviços de análises não estão inclusos.
A validação dos resultados seguirá com auditoria técnica independente, considerando indicadores como produtividade e população obtida, além do número e do peso de grãos por espiga. Ao final, todos recebem relatório técnico consolidado para comparação com as médias do concurso.
É fruta ou legume?
Botanicamente, o milho é uma fruta: Cada grão de milho é um fruto da planta, uma estrutura que se desenvolve a partir do ovário da flor. É um tipo de fruto chamado cariopse, onde o pericarpo (a casca do fruto) está fundido com a semente.
Na agricultura, é classificado como um cereal: Quando o grão está seco, é considerado um cereal, assim como o arroz e o trigo, por ser cultivado em larga escala como semente para alimentação humana e animal.
Culinariamente, é usado como um legume/hortaliça: Na cozinha, o termo legume/hortaliça é usado para se referir a qualquer parte comestível da planta, seja ela fruto, raiz, caule ou folha.
Por isso, o milho verde, quando colhido fresco, é consumido como um legume ou uma hortaliça.
Qual a origem?
O milho tem origem no teosinto, uma gramínea selvagem que foi domesticada no sudoeste do México, há cerca de 9 mil a 10 mil anos, pelos povos indígenas. Ao longo de séculos, através de seleção e cultivo, o teosinto foi transformado na planta que conhecemos hoje, com espigas maiores e grãos mais abundantes e firmes. A domesticação ocorreu em diferentes estágios, com o desenvolvimento de características como a permanência dos grãos na espiga.