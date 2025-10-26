Gargalo de armazéns

Enquanto o Brasil bate recordes na safra de grãos, o número insuficiente de armazéns no país segue como um problema para o produtor rural. Nos últimos cinco anos, a taxa média de crescimento anual da capacidade de armazenagem estática foi de 2,58%, ante um aumento na produção de grãos de 6,26% no mesmo período, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

"Não é um problema novo, mas tem se agravado ao longo do tempo, e nos causa um problema em toda logística. O crescimento da produção é muito maior do que o crescimento da armazenagem", resume Luiz Pedro Bier, vice-presidente da Aprosoja (Associação Brasileira dos Produtores de Soja) no Mato Grosso.

A capacidade de armazenagem estática hoje é de pouco mais de 215 milhões de toneladas, de acordo com dados da estatal, que também projeta recordes na produção agrícola em 2025/2026, com uma estimativa de colheita de cerca de 350,2 milhões de toneladas de grãos (171,5 milhões de toneladas de soja e 139,7 milhões de toneladas de milho), indicando um crescimento de 16,3% em relação à safra anterior.