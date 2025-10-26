Quando o sono falha, o cérebro paga a conta

Um novo estudo realizado pelo Instituto Karolinska, na Suécia, mostra que dormir mal com frequência acelera o envelhecimento cerebral. Segundo a equipe, a inflamação poderia explicar pouco mais de 10% da ligação entre a falta de sono e a idade avançada do cérebro.

Outros fatores associados foram os efeitos negativos do sono ruim no sistema de eliminação de resíduos cerebrais e o impacto na saúde cardiovascular, que também pode afetar o funcionamento do cérebro.

Os pesquisadores analisaram os resultados de exames de ressonância magnética de 27.500 pessoas de meia-idade e mais velhas do UK Biobank. A partir daí, eles conseguiram estimar a idade biológica dos participantes com base em mais de mil características.