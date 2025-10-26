Estação das flores e das 'ites'

A chegada da primavera costuma ser associada a dias mais longos, temperaturas agradáveis e ao espetáculo de cores trazido pelas flores e árvores em pleno florescimento. No entanto, para muitas pessoas, também marca o início de uma temporada menos agradável: a das alergias típicas da época.

De acordo o otorrinolaringologista Renato Roithmann, a troca de estação em si já aumenta o risco de alergias respiratórias, devido às variações de temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos. No caso da primavera, há ainda outro agravante: o aumento da concentração de pólen do ar. A dispersão desse composto pelo vento afeta as mucosas e vias aéreas, sendo capaz de desencadear crises alérgicas.

"A diferença de um quadro de rinite alérgica para outros problemas respiratórios, como gripe, Covid-19 ou sinusite, é que nos três últimos, o agente é infeccioso e há presença de sintomas como febre, dor no corpo, dor de garganta e rouquidão. Já a rinite alérgica é uma inflamação da mucosa que reveste o nariz, causada pelo contato com um alérgeno como poeira, pelo de animal, pólen e fungo", explica Roithmann.