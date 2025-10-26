A origem do carro

A partir do aperfeiçoamento da máquina a vapor, por volta do ano de 1769, o engenheiro francês Nicolas-Joseph Cugnot criou uma carruagem movida a vapor.

Apesar de não ter se tornado tão conhecida naquele momento, pouco tempo depois, em 1800 passaram a existir ônibus a vapor em Paris.

O automóvel de Cugnot foi feito, principalmente, para a artilharia. Além de limitado, era pesado e de difícil condução.