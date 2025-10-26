26 de outubro de 2025
Primeiro carro: o que você precisa saber antes de compra

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Ilustrativa
Antes de comprar um carro, ainda mais se for o primeiro, é importante observar algumas questões antes
Antes de comprar um carro, ainda mais se for o primeiro, é importante observar algumas questões antes

Antes de comprar um carro, ainda mais se for o primeiro, é importante observar algumas questões antes.

Determine seu orçamento, considerando não apenas a compra, mas também os custos contínuos como seguro, impostos e manutenção.

Analise suas necessidades de uso, escolha entre novo ou usado e pesquise modelos, revisando especificações, histórico e avaliações de proprietários e especialistas.

É fundamental fazer um teste de direção completo, verificar a documentação (laudo, débitos, multas) e, se possível, ter a ajuda de um mecânico para inspecionar o veículo.

Defina quanto você pode gastar, incluindo a entrada (se houver), parcelas mensais, seguro, IPVA e outros custos contínuos.

Pense no uso principal do carro: para quantas pessoas é? Precisa de espaço de carga? Qual a distância média percorrida por dia?.

Escolha entre um veículo novo ou usado, e o tipo que melhor se adapta às suas necessidades (hatch, sedan, SUV, etc.).

Em caso de usado, avalie a quilometragem, mas lembre-se de que ela é apenas uma métrica; o estado geral do veículo é mais importante.

Durante o test-drive, preste atenção ao conforto e ao desempenho do carro, buscando ruídos estranhos ou falhas. Verifique o bom funcionamento de todos os itens, como freios, ar-condicionado, sistema de som e janela

AVALIAÇÃO DO VEÍCULO


Inspeção mecânica: Peça para um mecânico de confiança inspecionar o carro. Ele pode avaliar problemas que não são visíveis de imediato, como a condição do motor, da transmissão e do sistema de freios.

Estado geral: Verifique a quilometragem (normalmente entre 10 mil e 60 mil km é uma boa faixa, mas o estado geral é mais importante), o estado dos pneus, da suspensão e do sistema elétrico.

Carroceria e interior: Observe o estado da lataria, do interior (assentos, forros), e se há sinais de vazamentos de fluidos.

PÓS-COMPRA

Seguro: Pesquise e escolha um bom seguro, pois ele é fundamental para proteger seu veículo.

Manutenção básica: Aprenda o básico sobre a manutenção do seu carro, como trocar um pneu e calibrar os pneus corretamente.

Confiabilidade: Dê preferência para empresas ou revendedores de confiança, e sempre que possível, solicite uma vistoria veicular completa antes de fechar o negócio.

 PESQUISA E VERIFICAÇÃO

Pesquisa de mercado: Verifique a reputação da marca e do modelo, custos de manutenção, consumo de combustível e eficiência energética. Leia reviews e compare modelos.

Documentação (para usados): Solicite e verifique a titularidade do carro, a situação de emplacamento, e se há multas, tributos ou outras pendências junto ao Detran.

Histórico (para usados): Pesquise o histórico do veículo para saber se houve acidentes ou danos. Informe-se com o vendedor sobre o histórico de uso. 

TESTE DE DIREÇÃO

Desempenho: Durante o teste, preste atenção ao desempenho do motor, dirigibilidade, conforto, e se há ruídos estranhos.

Funções: Verifique se tudo está funcionando corretamente: ar-condicionado, sistema de som, vidros, travas, limpadores e faróis.

Sistema de freios e transmissão: Avalie a eficiência dos freios e, em carros manuais, o funcionamento da embreagem e das marchas.

CUSTOS E SEGURANÇA

Seguro: Verifique a necessidade de fazer um seguro e os custos envolvidos. Planos básicos cobrem roubo e furto, e planos mais completos cobrem outros sinistros.

Segurança: Verifique a classificação de segurança do carro e se possui equipamentos como airbags e freios ABS.

Manutenção: Inclua no seu orçamento os custos futuros de manutenção, como trocas de óleo e filtros, para ter uma previsão de quando será necessário fazê-las.

 

 

