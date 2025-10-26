Primeiro carro: o que você precisa saber antes de compra

Antes de comprar um carro, ainda mais se for o primeiro, é importante observar algumas questões antes.

Determine seu orçamento, considerando não apenas a compra, mas também os custos contínuos como seguro, impostos e manutenção.

Analise suas necessidades de uso, escolha entre novo ou usado e pesquise modelos, revisando especificações, histórico e avaliações de proprietários e especialistas.