Primeiro carro: o que você precisa saber antes de compra

Antes de comprar um carro, ainda mais se for o primeiro, é importante observar algumas questões antes.
Determine seu orçamento, considerando não apenas a compra, mas também os custos contínuos como seguro, impostos e manutenção.
Analise suas necessidades de uso, escolha entre novo ou usado e pesquise modelos, revisando especificações, histórico e avaliações de proprietários e especialistas.
É fundamental fazer um teste de direção completo, verificar a documentação (laudo, débitos, multas) e, se possível, ter a ajuda de um mecânico para inspecionar o veículo.
Defina quanto você pode gastar, incluindo a entrada (se houver), parcelas mensais, seguro, IPVA e outros custos contínuos.
Pense no uso principal do carro: para quantas pessoas é? Precisa de espaço de carga? Qual a distância média percorrida por dia?.
Escolha entre um veículo novo ou usado, e o tipo que melhor se adapta às suas necessidades (hatch, sedan, SUV, etc.).
Em caso de usado, avalie a quilometragem, mas lembre-se de que ela é apenas uma métrica; o estado geral do veículo é mais importante.
Durante o test-drive, preste atenção ao conforto e ao desempenho do carro, buscando ruídos estranhos ou falhas. Verifique o bom funcionamento de todos os itens, como freios, ar-condicionado, sistema de som e janela
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO
Inspeção mecânica: Peça para um mecânico de confiança inspecionar o carro. Ele pode avaliar problemas que não são visíveis de imediato, como a condição do motor, da transmissão e do sistema de freios.
Estado geral: Verifique a quilometragem (normalmente entre 10 mil e 60 mil km é uma boa faixa, mas o estado geral é mais importante), o estado dos pneus, da suspensão e do sistema elétrico.
Carroceria e interior: Observe o estado da lataria, do interior (assentos, forros), e se há sinais de vazamentos de fluidos.
PÓS-COMPRA
Seguro: Pesquise e escolha um bom seguro, pois ele é fundamental para proteger seu veículo.
Manutenção básica: Aprenda o básico sobre a manutenção do seu carro, como trocar um pneu e calibrar os pneus corretamente.
Confiabilidade: Dê preferência para empresas ou revendedores de confiança, e sempre que possível, solicite uma vistoria veicular completa antes de fechar o negócio.
PESQUISA E VERIFICAÇÃO
Pesquisa de mercado: Verifique a reputação da marca e do modelo, custos de manutenção, consumo de combustível e eficiência energética. Leia reviews e compare modelos.
Documentação (para usados): Solicite e verifique a titularidade do carro, a situação de emplacamento, e se há multas, tributos ou outras pendências junto ao Detran.
Histórico (para usados): Pesquise o histórico do veículo para saber se houve acidentes ou danos. Informe-se com o vendedor sobre o histórico de uso.
TESTE DE DIREÇÃO
Desempenho: Durante o teste, preste atenção ao desempenho do motor, dirigibilidade, conforto, e se há ruídos estranhos.
Funções: Verifique se tudo está funcionando corretamente: ar-condicionado, sistema de som, vidros, travas, limpadores e faróis.
Sistema de freios e transmissão: Avalie a eficiência dos freios e, em carros manuais, o funcionamento da embreagem e das marchas.
CUSTOS E SEGURANÇA
Seguro: Verifique a necessidade de fazer um seguro e os custos envolvidos. Planos básicos cobrem roubo e furto, e planos mais completos cobrem outros sinistros.
Segurança: Verifique a classificação de segurança do carro e se possui equipamentos como airbags e freios ABS.
Manutenção: Inclua no seu orçamento os custos futuros de manutenção, como trocas de óleo e filtros, para ter uma previsão de quando será necessário fazê-las.