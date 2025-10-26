Home office: como planejar seu escritório em casa

A pandemia mostrou que trabalhar em casa é mais do que viável: é econômico em todos os sentidos, mas a redução do tempo e do estresse do trânsito compensa qualquer solidão de se trabalhar sozinho.

Com a expansão do trabalho remoto, montar um escritório em casa tornou-se essencial para muitos profissionais. Mais do que um espaço para o trabalho, o home office é uma oportunidade de criar um ambiente que inspire produtividade e bem-estar.

Trabalhar em casa traz inúmeras vantagens, desde o conforto até o impacto positivo na qualidade de vida.