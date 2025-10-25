Léo Sena é o primeiro nome para reforçar o Noroeste no Paulistão

O volante Léo Sena, 29 anos, é o novo contratado do Noroeste para integrar o elenco que disputará o Paulistão 2026. O último clube do atleta foi o Sydney FC (Austrália), onde disputou a primeira divisão do Campeonato Australiano e a Champions League da Ásia.

Leonardo de Souza Sena nasceu na capital São Paulo (SP), é destro e tem 1,77m de altura.

Formado nas categorias de base do São Paulo e também do Goiás, clube pelo qual subiu ao time profissional em 2016, teve destaque com 185 jogos pelo time goiano. Em 2020, foi contratado pelo Galo Mineiro, na era Sampaoli.