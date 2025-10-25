Léo Sena é o primeiro nome para reforçar o Noroeste no Paulistão

O volante Léo Sena, 29 anos, é o novo contratado do Noroeste para integrar o elenco que disputará o Paulistão 2026. O último clube do atleta foi o Sydney FC (Austrália), onde disputou a primeira divisão do Campeonato Australiano e a Champions League da Ásia.
Leonardo de Souza Sena nasceu na capital São Paulo (SP), é destro e tem 1,77m de altura.
Formado nas categorias de base do São Paulo e também do Goiás, clube pelo qual subiu ao time profissional em 2016, teve destaque com 185 jogos pelo time goiano. Em 2020, foi contratado pelo Galo Mineiro, na era Sampaoli.
Em 2024, disputou o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Água Santa.
Fora do Brasil, Léo Sena defendeu o Spezia (Itália), o Lokomotiv Plovdiv (Bulgária) e o Sydney FC.
“Estou feliz pela oportunidade e chego com vontade de vencer. Vou trabalhar muito para ajudar o clube dentro de campo e buscar todos os objetivos na temporada”, comentou o novo reforço do Norusca.