Bonito de se ver!

A cidade está localizada a 300 quilômetros da capital Campo Grande, e o que não faltam são motivos e atrações para conhecê-la. São parques ecológicos, rios, grutas, cachoeiras e uma grande diversidade de esportes e atividades de aventura para se praticar.

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um grande polo do ecoturismo no Brasil. O destaque da cidade se dá pela cor de suas águas, extremamente transparentes, por conta da geologia do lugar, que é composta por muitas rochas, principalmente o calcário.

A cidade faz parte do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e existem mais de 4 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de peixes e aquáticos. Não deixe de provar a Taboa, uma bebida local, que é carinhosamente preparada com aguardente, mel, canela, guaraná em pó e outras ervas. Tudo bem artesanal. A embalagem é feita com um tipo de capim abundante na região e o consumo se dá em copos de cerâmica.

Entre os pratos típicos de Bonito destacam-se os peixes e frutas encontrados no Pantanal. Peixes na técnica da telha, molho de frutas locais, farofas e até sashimi de piranha são alguns dos pratos encontrados na região. A proximidade com o Paraguai já ajuda você a conhecer um pouco da culinária do outro lado da fronteira também. Em alguns locais, é inclusive possível provar a sopa paraguaia, uma espécie de bolo salgado. Leva milho, leite, óleo, queijo em abundância e cebola!

É bom saber que há dois períodos bem específicos para visitar Bonito. Um deles é na época de chuva e o outro é no período de seca. Cada um apresenta cenários diferentes de uma mesma paisagem que reflete diferentes condições do tempo e também das atrações.