Bonito de se ver!

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um grande polo do ecoturismo no Brasil. O destaque da cidade se dá pela cor de suas águas, extremamente transparentes, por conta da geologia do lugar, que é composta por muitas rochas, principalmente o calcário.
A cidade está localizada a 300 quilômetros da capital Campo Grande, e o que não faltam são motivos e atrações para conhecê-la. São parques ecológicos, rios, grutas, cachoeiras e uma grande diversidade de esportes e atividades de aventura para se praticar.
Caiaque, tirolesa, rapel, arvorismo, boia cross, mergulhos, quadriciclo em trilhas, flutuação nos rios cristalinos e ter visibilidade incrível da diversidade de peixes e da vasta flora aquática.
A cidade faz parte do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e existem mais de 4 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de peixes e aquáticos. Não deixe de provar a Taboa, uma bebida local, que é carinhosamente preparada com aguardente, mel, canela, guaraná em pó e outras ervas. Tudo bem artesanal. A embalagem é feita com um tipo de capim abundante na região e o consumo se dá em copos de cerâmica.
Entre os pratos típicos de Bonito destacam-se os peixes e frutas encontrados no Pantanal. Peixes na técnica da telha, molho de frutas locais, farofas e até sashimi de piranha são alguns dos pratos encontrados na região. A proximidade com o Paraguai já ajuda você a conhecer um pouco da culinária do outro lado da fronteira também. Em alguns locais, é inclusive possível provar a sopa paraguaia, uma espécie de bolo salgado. Leva milho, leite, óleo, queijo em abundância e cebola!
É bom saber que há dois períodos bem específicos para visitar Bonito. Um deles é na época de chuva e o outro é no período de seca. Cada um apresenta cenários diferentes de uma mesma paisagem que reflete diferentes condições do tempo e também das atrações.
Na época mais chuvosa, que vai entre os meses de dezembro e março, as cachoeiras estão mais cheias e as matas mais verdes. Mas por ser o momento da piracema, há menos peixes nos rios e as águas ficam mais turvas. Algumas atrações podem acabar recebendo destaque, como a Gruta do Lago Azul, enquanto outras ficam inacessíveis.
Na época de seca, que vai entre os meses de maio e agosto, os peixes já estão em maior abundância e as águas mais cristalinas. A temperatura é um pouco mais baixa, normalmente fazendo calor durante o dia e frio à noite.
CACHOEIRAS
Bonito tem surpreendentes cachoeiras, que merecem visitas. Dentre tantas belas e refrescantes opções, destacamos três.
A Estância Mimosa é uma charmosa e típica fazenda sul-matogrossense. O lugar oferece trilhas interpretativas onde se passa por sete diferentes cachoeiras com ótimos locais para banho em piscinas naturais. Com passarelas suspensas, pequenas grutas, mirantes e uma plataforma de salto com 6 metros de altura, o passeio é uma aventura inesquecível para qualquer idade.
A Boca do Onça proporciona uma caminhada de 4 mil metros pela mata preservada em trilhas que proporcionam total segurança, e te leva até onze cachoeiras, dentre elas a Cachoeira Boca da Onça com 156 metros de queda livre - a mais alta e maior do estado do Mato Grosso do Sul - as águas do Rio Salobra, um dos berçários dos peixes do Pantanal.
O Parque das Cachoeiras envolve uma trilha com vários pontos para banhos nas quedas e piscinas naturais esverdeadas do Rio Mimoso. A visita fica melhor com redário, mirante e a observação da fauna local.
FLUTUAÇÃO
Observação dos peixes em Bonito (Foto: Divulgação)
A atividade é realizada enquanto se boia na água de barriga para baixo. Com suporte de colete, ou boias, o passeio é feito com equipamentos como máscara e snorkel. Assim se desfruta da natureza interior do rio, como os peixes. Os passeios podem contar ainda com um barco de apoio e demais estruturas quando vão descendo a correnteza do rio.
O passeio de flutuação no Rio da Prata começa na nascente do Rio Olho D'água com uma agradável caminhada pela mata ciliar de árvores centenárias. A flutuação vai até o encontro dos rios com muita contemplação do mundo subaquático. A flutuação no Rio Sucuri também é muito parecida, indo de sua nascente até o Rio Formoso. Percorre 1.500 m de puro encantamento natural. A natureza ao redor completa a beleza do percurso.
A Cachoeira Boca da Onça, maior do Mato Grosso do Sul, proporciona a maior plataforma de rapel no Brasil. São 90 metros de altura e uma estrutura com 34 metros de comprimento.
Outro ponto muito procurado é o Abismo Anhumas, onde há uma descida de 72 metros de altura. Ainda há uma caverna com águas cristalinas para mergulhar ao final. Perfeito!
BURACO DAS ARARAS
Parque Nacional da Serra da Bodoquena (Foto: Divulgação)
Bonito é uma região muito procurada pela possibilidade de observar animais silvestres. Uma visita pode proporcionar belos avistamentos de aves como araras, tucanos, curicacas, carcarás, urubus, pássaros-pretos, gralhas, papagaios, periquitos, eventualmente o acauã e o gavião-pato. Assim como mamíferos como o tamanduás e répteis como a grande sucuri.
O Buraco das Araras tem um percurso encantador que os leva até uma das maiores dolinas do Brasil. Durante o trajeto pode-se observar a vegetação e fauna típica do cerrado. A contemplação é feita a partir de dois mirantes, instalados na beira do abismo
GRUTA DO LAGO AZUL
O ponto turístico mais famoso de Bonito, a Gruta do Lago Azul, tem cerca de 60 milhões de anos e é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Lá, já foram encontrados fósseis de animais pré-históricos.
A dica é que o local é apenas para visitação. Até hoje não se sabe a profundidade máxima do lago. Na Gruta do Lago Azul também existe um crustáceo pré-histórico, tão antigo como os próprios dinossauros. O nome da espécie é Potiicoara Brasiliensis, catalogado em 2002, e é um camarão de água doce.
Há outras grutas que podem ser visitadas, como a gruta de São Miguel com suas formações de calcário subterrâneos e a gruta São Mateus, que traz também o histórico da região.
ABISMO AQUÁTICO
Abismo Anhumas em Bonito (Foto: Divulgação)
Composta por águas cristalinas, sua visibilidade de 40 metros se dá pelas rochas que contém calcário, seus variados tons azuis nos fazem presenciar uma magnífica paisagem aquática.
O lugar também é considerado por alguns o abismo aquático de Bonito, o que um dia foi uma caverna seca , as águas das chuvas inundaram e sua profundidade exata ainda é desconhecida, o máximo que alguém conseguiu foi 220 metros, por isso nome da lagoa misteriosa.
O profundo espaço aquático recebe profissionais para o espeleomergulho, com o objetivo de explorar as cavernas debaixo d'água com equipamentos de alta tecnologia para pesquisas geológicas e arqueológicas.
Dicas para a viagem
Fazenda Ceita Corê em Bonito (Foto: Divulgação)
Roteiro: Planeje de um a dois atrativos por dia para aproveitar bem sem se cansar demais.
Atividades aquáticas: A maioria das atividades envolve água. É necessário estar preparado para atividades de contato com a natureza.
Estrutura: A cidade e as fazendas próximas oferecem estrutura com restaurantes e piscinas, que às vezes fazem parte dos passeios.
Guias: A contratação de um guia é recomendada para alguns passeios, como o da flutuação no Rio Sucuri, garantindo segurança e melhor aproveitamento da experiência.
Balneários
Balneário Municipal de Bonito (Foto: Divulgação)
Balneário Municipal: É o mais acessível e preferido dos moradores, onde é possível se deliciar nas águas do Rio Formoso. O local conta com infraestrutura para o lazer, uma das opções é atravessar o rio por um bote. Este passeio é mais calmo, permitindo crianças acima de 5 anos, diferente do rafting que é realizado em rios mais agitados. Cada barco tem capacidade para levar em média 10 pessoas e o tempo do passeio leva 2 horas.
Praia da Figueira: É outro local de águas calmas para curtir um banho no Rio Formoso enquanto contempla os peixes. Para relaxar, tem uma centenária figueira para sombrear.
Balneário do Sol: Tem uma paisagem belíssima e é mais um ponto para banho no Rio Formoso com direito a piscinas naturais, cachoeiras e oportunidade para curtir um belo dia.
Balneário Nascente Azul: É uma escolha bem completa, repleta de atrativos para toda a família e próximo à nascente do Rio Bonito.