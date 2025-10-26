Alegrem-se

Na conclusão de sua teoria, Burnight cria uma matriz com quatro linhas fundamentais de ação para elevar e manter o espírito alegre: (1) crescer - não se condicionar a hábitos e comportamentos enraizados; (2) conectar-se - estar próximo de pessoas, cultivando amizades novas e antigas; (3) adaptar-se - as situações mudam o tempo todo e lamentar-se não é a opção mais benéfica; (4) dar - doar seu tempo, atenção e carinho.

Voltemos à carta de Paulo aos filipenses. Há um claro estímulo para o alcance da perfeição espiritual, para o crescimento da fé, avançando para as coisas que estão diante de nós. Há também ênfase na comunhão, na união de alma e mente, mantendo e ampliando amizades pelo mesmo modo de pensar e agir. Apesar de preso e a caminho do martírio, Paulo não se rendia á sua condição de isolamento, adaptando-se à situação de cativeiro que Deus lhe proporcionara para pregar o evangelho à guarda pretoriana e doando seu tempo, atenção e carinho na transformação de mentes ainda não alcançadas pela luz de Cristo. Seria razoável pensar que a Dra. Burnight inspirou sua teoria ampliativa das condições favoráveis a uma vida mais completa na velhice, mesmo que de forma não intencional, a uma leitura atenta à epístola de Paulo aos Filipenses.

"O que foi é o que há de ser; e o que se fez se tornará a fazer; não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: 'Veja, isto é novo!'? Não! Já existiu em tempos passados, muito antes de nós." (Eclesiastes 1:9,10).