MUNDIAL DE TAEKWONDO

Atleta patrocinado pela Unimed ganha medalha de ouro na Croácia

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Da esquerda para a direita: o mestre Vitor Souza e os atletas Macaulay Naka e Pedro Santiago
Da esquerda para a direita: o mestre Vitor Souza e os atletas Macaulay Naka e Pedro Santiago

Nos dias 10 e 11 de outubro, três representantes da Associação Bandeirantes de Bauru estiveram em Zagreb, na Croácia, para mais uma etapa do Ranking Mundial de Taekwondo.

Com apoio da Unimed Bauru, o técnico Ms. Vitor Souza e os atletas Macaulay Naka e Pedro Santiago representaram o Brasil em um evento G1, que reuniu competidores de mais de 50 países da Europa, Ásia e Américas.

Macaulay Naka ganhou medalha de ouro na competição e conquistou 10 pontos importantes no ranking mundial, onde deve figurar entre os Top 10 do mundo no próximo mês.

Já Pedro Santiago também fez bonito, terminando na 15ª posição, superando atletas da Bulgária e de Hong Kong.

