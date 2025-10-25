Atleta patrocinado pela Unimed ganha medalha de ouro na Croácia

Nos dias 10 e 11 de outubro, três representantes da Associação Bandeirantes de Bauru estiveram em Zagreb, na Croácia, para mais uma etapa do Ranking Mundial de Taekwondo.

Com apoio da Unimed Bauru, o técnico Ms. Vitor Souza e os atletas Macaulay Naka e Pedro Santiago representaram o Brasil em um evento G1, que reuniu competidores de mais de 50 países da Europa, Ásia e Américas.

Macaulay Naka ganhou medalha de ouro na competição e conquistou 10 pontos importantes no ranking mundial, onde deve figurar entre os Top 10 do mundo no próximo mês.