Bauru Basket visita o Osasco hoje em busca de primeira vitória

O Bauru Basket volta à quadra pelo NBB Caixa neste sábado (25), às 15h, para enfrentar o Basket Osasco. O duelo será disputado no ginásio Geodésico, encerrando a sequência de três jogos do Dragão na Grande São Paulo.

Ambos os times ainda buscam a primeira vitória no campeonato: o Dragão foi superado por Flamengo, Paulistano e Pinheiros, enquanto a Coruja sofreu derrotas para Sesi/Franca e Caixa/Brasília. Embora o adversário seja estreante no torneio nacional, o técnico Paulo Jaú minimizou o favoritismo bauruense e destacou a evolução do projeto osasquense.

“Osasco chega ao seu primeiro NBB depois de uma caminhada sólida. Recentemente, eles foram campeões da Liga Ouro e do Campeonato da CBB. São resultados que mostram consistência. É um clube que vem crescendo ano após ano e agora colhe os frutos desse trabalho, sempre jogando de forma competitiva", analisou o treinador (que segue com o desfalque do ala Wesley Mogi, em recuperação de lesão muscular).