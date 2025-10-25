Bauru Basket visita o Osasco hoje em busca de primeira vitória

O Bauru Basket volta à quadra pelo NBB Caixa neste sábado (25), às 15h, para enfrentar o Basket Osasco. O duelo será disputado no ginásio Geodésico, encerrando a sequência de três jogos do Dragão na Grande São Paulo.
Ambos os times ainda buscam a primeira vitória no campeonato: o Dragão foi superado por Flamengo, Paulistano e Pinheiros, enquanto a Coruja sofreu derrotas para Sesi/Franca e Caixa/Brasília. Embora o adversário seja estreante no torneio nacional, o técnico Paulo Jaú minimizou o favoritismo bauruense e destacou a evolução do projeto osasquense.
“Osasco chega ao seu primeiro NBB depois de uma caminhada sólida. Recentemente, eles foram campeões da Liga Ouro e do Campeonato da CBB. São resultados que mostram consistência. É um clube que vem crescendo ano após ano e agora colhe os frutos desse trabalho, sempre jogando de forma competitiva", analisou o treinador (que segue com o desfalque do ala Wesley Mogi, em recuperação de lesão muscular).
As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, em jogo válido pela estreia do Campeonato Paulista. Na ocasião, Bauru levou a melhor no ginásio Panela de Pressão, com vitória pelo placar de 75 x 61.
Após o duelo deste sábado, o Dragão volta à Cidade Sem Limites para uma rodada dupla diante de sua torcida: na próxima terça-feira (28), o time recebe o União Corinthians; depois, na quinta (30), será a vez de encarar o Caxias do Sul — em duelo que também vai marcar as homenagens pela aposentadoria de Larry Taylor.