Sesi Vôlei Bauru recebe o Batavo Mackenzie neste sábado, às 21h

O Sesi Vôlei Bauru terá mais uma partida em casa nesse início da Superliga 25/26. O time bauruense enfrenta o Batavo Mackenzie neste sábado, 25, às 21h. A partida é válida pela segunda rodada da liga nacional, tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Volleyball World TV.

Na estreia, o time de Bauru venceu o Renasce Sorocaba de virada, em 3 sets a 1, e somou seus primeiros três pontos. Enquanto isso, a equipe do Batavo Mackenzie estreou fora de casa, contra o Gerdau Minas, e foi superado em 3 a 1.

A entrada para a segunda partida do Sesi Vôlei Bauru na Superliga é totalmente gratuita, mas é necessário reservar previamente o ingresso pelo Meu Sesi. A reserva de ingressos já está liberada pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026