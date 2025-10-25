ABDA na Copa do Brasil de Cross Country em Poços de Caldas

A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou, no último domingo (19/10), da Copa do Brasil de Cross Country, realizada no Parque Ecológico Municipal, na cidade de Poços de Caldas (MG).
O principal destaque da equipe foi Lohayne Pereira, de apenas 14 anos, que mesmo pertencendo à categoria Sub-16, competiu entre atletas mais velhas, na prova de 4 km da categoria Sub-18, conquistando um excelente 7º lugar.
Na categoria adulta, Letícia Almeida Belo ficou na 19ª colocação nos 2 km, enquanto Evellin Passos completou os 10 km na 24ª posição.
A Copa Brasil Cross Country foi realizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em parceria com a Federação Mineira de Atletismo (FMA) e a Secretaria de Esportes de Poços de Caldas
A equipe de atletismo da ABDA segue sua sequência de competições e volta a competir no próximo final de semana, quando participa do Campeonato Brasileiro Sub-16, que será realizado em João Pessoa (PB).