ABDA na Copa do Brasil de Cross Country em Poços de Caldas

A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou, no último domingo (19/10), da Copa do Brasil de Cross Country, realizada no Parque Ecológico Municipal, na cidade de Poços de Caldas (MG).

O principal destaque da equipe foi Lohayne Pereira, de apenas 14 anos, que mesmo pertencendo à categoria Sub-16, competiu entre atletas mais velhas, na prova de 4 km da categoria Sub-18, conquistando um excelente 7º lugar.

Na categoria adulta, Letícia Almeida Belo ficou na 19ª colocação nos 2 km, enquanto Evellin Passos completou os 10 km na 24ª posição.