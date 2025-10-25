Arena ABDA recebe Paulista de Paranatação e Torneio Regional

Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de dois importantes eventos da natação paulista neste fim de semana, reunindo centenas de atletas e prometendo disputas de alto nível na piscina de 50 metros da entidade. A entrada é gratuita e o público está convidado a prestigiar e torcer pelos atletas da casa.

PAULISTA DE PARANATAÇÃO

No sábado (25), segue o Campeonato Paulista de Paranatação de Verão 2025 - VIII Troféu Fabiana Sugimori, organizado pela Federação Aquática Paulista (FAP).