25 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CASA CHEIA

Arena ABDA recebe Paulista de Paranatação e Torneio Regional

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de dois importantes eventos da natação paulista neste fim de semana
A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de dois importantes eventos da natação paulista neste fim de semana

Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de dois importantes eventos da natação paulista neste fim de semana, reunindo centenas de atletas e prometendo disputas de alto nível na piscina de 50 metros da entidade. A entrada é gratuita e o público está convidado a prestigiar e torcer pelos atletas da casa.

PAULISTA DE PARANATAÇÃO

No sábado (25), segue o Campeonato Paulista de Paranatação de Verão 2025 - VIII Troféu Fabiana Sugimori, organizado pela Federação Aquática Paulista (FAP).

A competição reunirá 150 paratletas de 18 entidades, com a ABDA representada por 20 competidores. As provas têm início na sexta-feira, às 15h30, e continuam no sábado, de manhã, a partir das 8h30, e à tarde, a partir das 14h.

A paranatação é voltada para pessoas com deficiência física, visual ou intelectual. As provas são disputadas em diferentes classes, de acordo com o tipo e o grau de comprometimento motor ou sensorial, promovendo inclusão, superação e alto rendimento esportivo.

REGIONAL DE NATAÇÃO

Encerrando o fim de semana esportivo, no domingo (26), será realizado o 8º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação, também sob organização da FAP.

A competição contará com 277 nadadores de 7 entidades, sendo a ABDA a equipe com maior número de atletas - 156 no total, entre 88 masculinos e 68 femininos. As provas serão disputadas em dois períodos com início às 8h30 e às 14h.

SERVIÇO
A Arena ABDA fica na rua Fábio Geraldo, 2-12, Jardim Terra Branca, em Bauru (SP).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários