Arena ABDA recebe Paulista de Paranatação e Torneio Regional

Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco de dois importantes eventos da natação paulista neste fim de semana, reunindo centenas de atletas e prometendo disputas de alto nível na piscina de 50 metros da entidade. A entrada é gratuita e o público está convidado a prestigiar e torcer pelos atletas da casa.
PAULISTA DE PARANATAÇÃO
No sábado (25), segue o Campeonato Paulista de Paranatação de Verão 2025 - VIII Troféu Fabiana Sugimori, organizado pela Federação Aquática Paulista (FAP).
A competição reunirá 150 paratletas de 18 entidades, com a ABDA representada por 20 competidores. As provas têm início na sexta-feira, às 15h30, e continuam no sábado, de manhã, a partir das 8h30, e à tarde, a partir das 14h.
A paranatação é voltada para pessoas com deficiência física, visual ou intelectual. As provas são disputadas em diferentes classes, de acordo com o tipo e o grau de comprometimento motor ou sensorial, promovendo inclusão, superação e alto rendimento esportivo.
REGIONAL DE NATAÇÃO
Encerrando o fim de semana esportivo, no domingo (26), será realizado o 8º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação, também sob organização da FAP.
A competição contará com 277 nadadores de 7 entidades, sendo a ABDA a equipe com maior número de atletas - 156 no total, entre 88 masculinos e 68 femininos. As provas serão disputadas em dois períodos com início às 8h30 e às 14h.
SERVIÇO
A Arena ABDA fica na rua Fábio Geraldo, 2-12, Jardim Terra Branca, em Bauru (SP).